Mercato FC Nantes : Kita sous pression au FCN !

Le vestiaire du FC Nantes met la pression au président du club, Waldemar Kita pour qu’il recrute de nouvelles pépites lors du prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : le vestiaire réclame de renforts

Le FC Nantes va mal depuis le début de la saison. Après une première moitié de saison catastrophique, le club se prépare à un hiver agité. Les recrues doivent arriver pour aider le club à mettre fin à la crise de résultats. Et ce sont même les cadres de Luis Castro qui les demandent.

L’été dernier, la direction du FCN a acté plusieurs départs sans combler les vides avant la fermeture du marché des transferts. Le club a majoritairement misé sur les jeunes du centre de formation. Et le calvaire a commencé pour le nouvel entraîneur. Après quatorze journées, l’équipe de Castro est barragiste à égalité de points avec le premier relégable.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Une grande décision est prise !

À voir

Mercato PSG : Ibrahima Konaté, un coup de pouce surprise pour le Paris SG

Avant de recevoir le leader du championnat, le RC Lens ce samedi à La Beaujoire, la situation est critique : les Canaris n’ont gagné que deux fois cette saison. La direction attend donc janvier avec impatience pour renforcer chaque ligne. Et même les cadres, comme Johann Lepenant, poussent eux-mêmes pour accélérer le chantier.

« On est un groupe jeune, ça met du temps à se mettre en place. Après, il y a aussi un mercato qui arrive. Je pense qu’il y aura quelques arrivées. En tout cas, j’espère…Oui, je pense qu’il va falloir deux ou trois recrues pour amener une certaine concurrence. Que le groupe se pousse vers le haut. Je pense que c’est ainsi qu’on va réussir à réaliser de belles choses. Il faut qu’à l’avenir les équipes craignent de venir jouer contre nous », a-t-il dit en conférence de presse.

Son souhait sera exaucé très vite. Le FCN accueillera dès la semaine prochaine sa première recrue hivernale : Deiver Machado.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Lyon veut gâcher les plans de Kita !

À voir

Mercato OM : Claudio Echeverri, le coup parfait de Marseille

FC Nantes : Trois absences confirmées avant le RC Lens

Mercato FC Nantes : Accord conclu, un roc colombien arrive !