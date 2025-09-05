Mercato PSG : Il cartonne en Angleterre, le Paris SG a loupé un énorme coup

Le PSG pensait avoir l’œil pour dénicher les pépites. Mais cette fois, Luis Campos s’est fait griller la priorité par Chelsea. Willian Estevão, crack brésilien de 17 ans, affole déjà l’Angleterre. Et Paris se mord les doigts.

Mercato PSG : Estevão, la pépite envolée loin du Paris SG

Ciblé par le PSG dans le cadre de sa politique tournée vers les jeunes talents, Willian Estevão a finalement rallié Chelsea pour plus de 60 millions d’euros. Un montant faramineux mais justifié tant le Brésilien impressionne déjà à Londres. L’ailier gauche de Palmeiras a conquis ses coéquipiers, malgré sa timidité et son adaptation encore fragile.

Lire aussi : Mercato : 55 M€, le PSG et le Real Madrid luttent Estevão Willian Career

« Estêvão est timide. Il a du mal à s’adapter. J’essaie de le pousser à demander son petit-déjeuner en anglais », confie Joao Pedro, qui l’accompagne dans ses premiers pas en Premier League. Derrière ces maladresses quotidiennes, le crack brille balle au pied et Chelsea jubile.

« Il va devenir comme Vinícius Jr »

Le PSG, lui, peut nourrir quelques regrets. Car Joao Pedro n’a pas tari d’éloges sur son compatriote : « Mec, il vient de la rue. On voit qu’il est naturel. Tosin m’a dit : « João, wow. Estêvão est incroyable ». Jouer pour le Brésil et Chelsea à 18 ans, oh mon Dieu. Il va devenir comme Vinícius Jr. »

À voir

Mercato OM : 40M€ refusés ! La décision radicale qui choque

Lire aussi : Mercato : Campos décroche un diamant brut au Brésil pour le PSG

Un constat cruel pour Paris qui rêvait d’en faire la future star de son attaque. Campos a raté ce qu’on appelle, dans le jargon, “le transfert du siècle”. Une erreur qui pourrait longtemps hanter le club de la capitale.