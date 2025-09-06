Mercato OM : Longoria recale une star à 11 M€ !

La direction de l’OM n’a pas voulu faire de folie pendant le mercato estival. Les dirigeants phocéens ont recalé une star qui réclamait 11 millions d’euros comme salaire.

Mercato OM : Jonathan David trop cher, Longoria dit non

Frank McCourt fait confiance à Pablo Longoria pour bâtir un OM compétitif. Mais cette confiance connaît des limites. Un avant-centre prestigieux, longtemps espéré, a vite franchi la ligne rouge fixée par le club. Avant le début du mercato estival, le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia avait lancé le ton : Marseille suivrait de près tous les joueurs libres.

Dans ce contexte, les noms ont afflué. Parmi eux, Jonathan David, le buteur du LOSC. Habile pour fixer une défense, efficace devant le but, le Canadien plaisait énormément à Longoria. Le président marseillais se tenait prêt à un gros effort pour l’attirer. Mais selon Tuttosport, l’addition s’est révélée insupportable. Zéro euro d’indemnité, certes, mais un salaire un peu élevé : 11 millions par an. Près d’un million par mois. L’OM n’a pas tenu le choc. La Juventus, elle, a dit oui.

Longoria, de son côté, a tranché. Pas question de casser l’équilibre du vestiaire. Un joueur payé deux fois plus que les autres ? Inimaginable. Même McCourt, habitué à combler les déficits, a imposé cette ligne rouge. Ainsi donc, pas de Jonathan David. Mais l’OM n’est pas resté inactif. Angel Gomes et Pierre-Emerick Aubameyang sont arrivés, libres eux aussi. Moins coûteux, plus réalistes. Et tout aussi utiles à l’effectif marseillais.