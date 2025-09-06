Mercato OM : Un prétendant lâche Maupay, la raison !

Un sérieux prétendant se retire de la course pour la signature de l’attaquant de l’OM, Neal Maupay. Le joueur n’est plus en odeur de sainteté à Marseille.

La direction de l’OM veut se séparer de Neal Maupay. Mais la mission s’annonce compliquée. Hier encore, son nom circulait du côté d’Anderlecht. L’affaire a vite tourné court, pour une raison simple : l’argent. En Belgique, les dirigeants d’Anderlecht ont bien pris contact avec Pablo Longoria et Medhi Benatia. Ils voulaient connaître les conditions d’un transfert, alors que le mercato ferme lundi soir. Mais la discussion s’est arrêtée net dès que la question du salaire est apparue.

Maupay gagne environ 300.000 euros par mois. Son contrat court jusqu’en 2028. Pour Anderlecht, cela représente près de 3 millions d’euros d’ici la fin de saison. Somme jugée intenable. Sans un effort massif de l’OM, impossible de conclure. Et selon le journaliste Romain Van der Pluym, ce geste n’est pas prévu.*

Ainsi donc à moins d’un gros cadeau marseillais, l’attaquant ne découvrira pas la Jupiler Pro League. Reste quelques marchés encore ouverts. Turquie, Grèce et Russie jusqu’au 12 septembre. Mexique le 13. Qatar le 16. Autant de portes de sortie possibles, mais encore incertaines.