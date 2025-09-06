Après les 82 M€ réclamés par Iconic, John Textor et Botafogo visés par Lucas Perri »

Lucas Perri vient de lancer une procédure judiciaire contre Botafogo et secoue une nouvelle fois le quotidien de John Textor, déjà ciblé par une procédure de Iconic qui lui réclame 82M€. L’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais réclame à son ex-club, propriété de l’homme d’affaires américain, près de 400 000 euros pour non-respect de ses droits du travail.

Lucas Perri n’en a pas terminé avec John Textor et Botafogo

Depuis son départ de l’OL, John Textor fait régulièrement parler de lui pour des affaires judiciaires. La dernière en date concerne Lucas Perri, aujourd’hui gardien de but à Leeds United. Selon le média O Globo, le portier brésilien accuse Botafogo de manquements contractuels remontant à la saison 2024-2025, alors qu’il portait encore les couleurs du club carioca.

Les avocats du joueur affirment que Botafogo n’a pas respecté plusieurs obligations légales liées à son contrat. Après une tentative de règlement à l’amiable infructueuse avec la SAF de Botafogo, Lucas Perri a finalement décidé de saisir la justice. Actuellement engagé avec Leeds United, où il a déjà disputé ses premières minutes de jeu, le gardien brésilien ne compte pas lâcher prise.

Cette plainte pourrait coûter cher au club de Rio et ternir un peu plus l’image de John Textor, déjà critiqué pour sa gestion de l’Olympique Lyonnais et désormais confronté à un nouveau front judiciaire au Brésil.

À noter que Textor est déjà poursuivi en justice par Iconic, qui lui reclame une dette de 94 millions de dollars, soit 82 M€, engagés dans le rachat de l’Olympique Lyonnais par l’homme d’affaires.