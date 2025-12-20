ASSE : Bilan à mi-saison, l’énorme regret de Davitashvili

Interrogé sur le bilan de l’ASSE à la mi-saison, Zuriko Davitashvili n’a pas caché ses regrets, relativement aux points perdus lors des matchs qui étaient à leur portée.

ASSE : Un bilan mitigé, bien que deuxième

Provisoirement deuxième de la Ligue 2 à la mi-saison, l’ASSE a pris 30 points sur 51 possible, en 17 journées de championnat. Elle a donc laissé filer 21 points et compte 5 points de retard sur le leader, l’ES Troyes AC. Avec 25 buts concédés (1,4 but en moyenne par match), l’équipe stéphanoise est la 4e mauvaise défense.

Seuls, l’EA Guingamp (30 buts concédés), Amiens SC et l’US Boulogne-sur-Mer (26 buts encaissés) font pire. Ces équipes sont respectivement 9e, 14e et 16e au classement.

À voir

ASSE : Le projet de KSV sévèrement critiqué à Nice

L’AS Saint-Etienne a chuté surtout lors des huit dernières journées avant la trêve hivernale. Elle a concédé 4 défaites, dont une cinglante contre le FC Annecy (4-0), et un nul face à la lanterne rouge de la Ligue 2, le SC Bastia (2-2), au stade Geoffroy-Guichard.

Les Verts sont sous la menace de leurs concurrents dans la course pour la montée en Ligue 1, notamment : le Mans FC (30 points), le Stade de Reims (29 points) et le Red Star (29 points et un match en moins).

Davitashvili regrette 6 à 9 points perdus sur des erreurs

Zuriko Davitashvili estime que le bilan de cette première moitié de la saison « est quand même positif, car ils sont deuxièmes du championnat ». Cependant, il admet que l’ASSE aurait pu avoir plus de points à l’issue de la phase aller du championnat. Il nourrit évidemment des regrets.

« On aurait voulu être à la première place à la trêve, mais on a concédé 25 buts, c’est trop ! Ces buts encaissés coûtent des points, et on a dû perdre entre 6 et 9 points sur des erreurs individuelles », a-t-il déploré.

Le buteur de Saint-Etienne promet une suite de saison meilleure

Meilleur buteur actuel des Verts, avec 8 buts marqués en 15 matchs de Ligue 2, l’ailier de l’équipe stéphanoise espère faire mieux individuellement et collectivement en 2026. « Si je marque 15 ou 20 buts, ça pourra aider l’équipe. Je dois aussi faire plus de passes décisives », a-t-il promis, avant de se projeter vers la phase décisive de la saison.

À voir

Mercato OM : Un roc à 15 M€ arrive !

Lisez aussi : ASSE : Kilmer Sports face à un cauchemar sportif inattendu

« Cette première place, on la vise pour la reprise, car on veut revenir en Ligue 1 directement. À nous de faire plus, de mieux travailler et notamment défensivement, parce que c’est comme ça que les résultats arrivent. Je pense qu’on doit devenir meilleurs dans la seconde partie de saison. Il faut mettre de l’intensité pour arriver à faire des résultats », a recommandé Zuriko Davitashvili.

En janvier, l’ASSE affrontera respectivement le Mans SC (3e), Clermont Foot (13e), le Stade de Reims (4e) et Boulogne-sur-Mer (16e). Quatre premiers rendez-vous cruciaux dans la course vers la Ligue 1.

Lire aussis ur l’ASSE :

Mercato ASSE : Ce coup en douce de l’OL qui fait mal à Sainté

À voir

Mercato : Mohamed Salah au PSG cet hiver ? Enrique tranche !

CdF : L’ASSE prête pour se jauger contre Nice

Mercato ASSE : Le Paris FC a 3 cibles pour oublier Stassin