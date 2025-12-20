Mercato FC Nantes : Trois nouvelles recrues attendues à Nantes !

Deux transferts sont déjà bouclés au FC Nantes. Le patron du FCN, Waldemar Kita cible encore trois autres pépites pour ce mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Kita vise trois nouvelles pépites

Le mercato d’hiver s’anime du côté du FC Nantes. Après Deiver Machado, déjà arrivé, et Rémy Cabella, attendu dans les prochains jours, les Canaris veulent aller plus loin et s’offrir trois cracks. Le nouvel entraîneur, Ahmed Kantari demande de renforts pour relever le FC Nantes aux abois en Ligue 1.

Lors de sa première sur le banc nantais, les Jaunes et Verts ont sombré (4-1) face à Angers SCO. Il est donc en mission commando pour sauver le FCN. Pour y arriver, Kantari tient sa première recrue. Rémy Cabella va quitter l’Olympiakos pour rejoindre la Maison Jaune. L’intéressé ne s’en cache plus. Sur les réseaux sociaux, il envoie des messages et montre qu’il est pressé de poser ses valises à la Beaujoire.

En conférence de presse, Ahmed Kantari a validé cette arrivée. Cabella connaît la Ligue 1, maîtrise ses exigences, et sort de saisons solides avec le LOSC. Avec Machado, recruté en provenance du RC Lens, Cabella deviendra ainsi la deuxième recrue hivernale nantaise. Mais pas la dernière. Selon L’Équipe, le FC Nantes ne compte pas fermer le robinet. Trois arrivées supplémentaires sont attendues. Il s’agit d’un défenseur central, d’un milieu défensif et d’un milieu offensif.

