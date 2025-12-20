Mercato : Mohamed Salah au PSG cet hiver ? Enrique tranche !

Susceptible de quitter Liverpool lors du mercato hivernal, qui s’annonce, Mohamed Salah a été associé au PSG, désireux d’attirer un grand attaquant pour renforcer son secteur offensif. Mais il faudra compter avec la volonté de Luis Enrique d’avoir une totale maîtrise sur son effectif.

Mercato : Le PSG observe de loin Mohamed Salah

En dépit des blessures ou de la méforme de plusieurs éléments offensifs, Luis Enrique n’a aucune inquiétude pour la suite de la saison. De quoi rassurer ses dirigeants sur le plan offensif, le Paris Saint-Germain a de quoi voir venir et les titulaires pourront même être titillés par les jeunes joueurs du club à l’avenir.

Ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi, qui a encore récemment mis en avant la qualité du centre de formation de son club, qui va s’en plaindre. Dans cette optique, l’option Mohamed Salah ne serait pas réellement envisagée au Campus PSG. Intéressé par la star de Liverpool l’été passé, le Paris SG ne repassera pas à l’offensive pour l’international égyptien, déclassé et plus que jamais sur le départ du côté d’Anfield.

La situation du double Ballon d’Or, sous contrat jusqu’en juin 2027, « n’est pas passée inaperçue » à Paris, mais demeure « observée de très loin », rapporte le journal L’Équipe. Le salaire du joueur de 33 ans est vu comme un problème, au contraire de sa valeur marchande, actuellement estimée à 30 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Sauf énorme surprise, Mohamed Salah ne devrait donc pas débarquer au Paris Saint-Germain cet hiver et pourrait même terminer la saison avec les Reds.

Arne Slot et Mohamed Salah ont « tourné la page »

Arrivé à Liverpool à l’été 2017 en provenance de l’AS Rome, Mohamed Salah s’est imposé comme l’une des plus grandes légendes du club. Meilleur buteur de l’ère moderne des Reds, il a remporté la Ligue des champions en 2019, la Premier League en 2020, ainsi que plusieurs coupes nationales, tout en multipliant les records individuels.

Véritable icône d’Anfield, son influence sportive et symbolique dépassait largement le cadre du terrain jusqu’à cette saison. Déclassé cette saison, l’ancien ailier de Chelsea n’a pas pris de gants pour dire ses quatre vérités dans la presse, ce qui n’a pas plu à son entraîneur, ses dirigeants, ses coéquipiers et certaines anciennes figures du club anglais.

Mais le coach du Champion de Premier League en titre assure que tout est désormais réglé avec son joueur. Présent en conférence de presse ce vendredi, Arne Slot a notamment avoué que Salah et lui ont « tourné la page » avant son départ pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, qui prendra place du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

« J’ai dit la semaine dernière que les actes sont plus éloquents que les paroles. Nous avons tourné la page, il faisait partie de l’équipe et a été le premier remplaçant que j’ai fait entrer », a rappelé Slot.

