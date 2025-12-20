Mercato OL : Lyon menacé sur une piste offensive en Turquie

Un joueur offensif, sur les tablettes de l’OL, intéresse aussi un club néerlandais, à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal.

OL Mercato : Le PSV Eindhoven arrive sur la piste Szymanski

L’OL a coché le nom de Sebastian Szymanski sur son calepin depuis l’été. À cause des restrictions imposées par la DNCG, le club rhodanien n’avait pas été en mesure d’aller au bout de son intérêt pour le milieu offensif de Fenerbahçe. Toutefois, ce dernier est toujours dans les petits papiers des recruteurs de Lyon.

Aux dernières nouvelles, le PSV Eindhoven se serait positionné sur l’international Polonais (50 sélections), selon Transfermarkt. Le club néerlandais est bien placé pour écraser la concurrence sur ce dossier de l’OL, à en croire les indiscrétions du site internet spécialisé.

L’Olympique Lyonnais sérieusement menacé pour Sebastian Szymanski

Il faut noter que Sebastian Szymanski est sous contrat avec le club turc jusqu’en juin 2027. Sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 12 millions d’euros par la source. Soit un peu plus de 2 millions d’euros, relativement au prix auquel Fenerbahçe l’a recruté au Dinamo Moscou en juillet 2023.

Déjà contrarié par l’encadrement de sa masse salariale, imposé par la DNCG, l’Olympique Lyonnais est sérieusement menacé par la concurrence du PSV. Pendant que la direction des Gones songe à un possible prêt avec option d’achat, le club basé à Eindhoven à les moyens de passer directement à offensive pour un transfert sec.

