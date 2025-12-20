Mercato OM : Un super crack se dirige vers la Premier League !

Un cador de Premier League s’attaque à un chouchou de l’OM en vue du prochain mercato hivernal. Les Marseillais ne ferment pas totalement la porte au départ de leur joueur.

Mercato OM : Un jeune crack veut claquer la porte cet hiver !

L’OM est sous pression pour l’une de ses pépites. Un géant anglais veut piocher au club phocéen lors du prochain mercato hivernal. Chelsea avance ses pions pour Saïd Remadnia, 16 ans, joyau du centre de formation olympien. Selon Africa Foot, les Blues ont intensifié les démarches pour recruter l’attaquant dès le mercato hivernal.

Des discussions seraient même en cours entre la direction londonienne et le jeune Marseillais. Ces échanges changent la donne. Ils confirment qu’un départ de l’OM, avant la moindre apparition en professionnel, est désormais possible. Une option sérieusement étudiée par Saïd Remadnia et son entourage.

À voir

ASSE : Bilan à mi-saison, l’énorme regret de Davitashvili

Lire aussi : OM : De Zerbi soulagé, deux renforts arrivent enfin !

Chelsea échange avec le joueur autour d’un projet sportif structuré, pensé sur le moyen et long terme. Un prêt au Racing Club de Strasbourg, actuel 7e de Ligue 1, est envisagé pour lancer sa carrière professionnelle avant de prendre la direction de Londres. Les Anglais ne sont toutefois pas seuls sur ce coup. D’autres clubs européens suivent aussi l’ailier. Les dirigeants marseillais veulent garder Saïd Remadnia, mais ils sont ouverts au départ du jeune crack s’il décide de partir.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Un roc à 15 M€ arrive !

Mercato OM : Une recrue inattendue pourrait débarquer

À voir

Mercato FC Nantes : Trois nouvelles recrues attendues à Nantes !

Tension à l’OM : Un désaccord met De Zerbi met en colère !