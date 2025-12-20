OL Mercato : Endrick à Lyon, un prêt finalement payant ?

L’OL pourrait verser une compensation au Real Madrid pour le prêt d’Endrick, selon les informations en provenance d’Espagne.

OL : Endrick coûte 3 millions d’euros à Lyon

Alors que le prêt d’Endrick à l’OL, sans option d’achat, se met en place, le site spécialisé sur le Real Madrid, Defensa Central, croit dévoile les coulisses des négociations avec le club rhodanien. Il évoque une indemnité pour les Merengues dans l’opération.

« Ce prêt d’Endrick rapportera 3 millions d’euros au Real Madrid », informe le journaliste Alexis Rodriguez. « Le club madrilène réalisera ainsi un bénéfice sur cette opération, qui sera d’ailleurs la seule conclue durant le mercato hivernal », apprend la source.

Vendredi, Foot Mercato avait annoncé des discussions autour de la prise en charge du salaire de l’attaquant de 19 ans, estimé à plus de 400 000 euros. L’Olympique Lyonnais devrait prendre partiellement cette rémunération en charge. Ce qui pourrait se heurter à la décision de la DNCG. En effet, Lyon est toujours soumis à un encadrement de sa masse salariale.

