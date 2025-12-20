Coupe de France : Le groupe du PSG pour affronter Fontenay !

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé le groupe qui affrontera Vendée Fontenay Foot ce samedi soir lors des 32es de finale de la Coupe de France.

PSG : Luis Enrique met trois joueurs au repos pour la Coupe de France

Découvrez le groupe du Paris Saint-Germain retenu par Luis Enrique pour la rencontre des 32es de finale de la Coupe de France face à Vendée Fontenay Foot qui se tiendra ce samedi au Stade de la Beaujoire à 21h. Pour cette affiche, l’entraîneur espagnol a convoqué un groupe ultra rajeuni de 20 joueurs, dont font partie Mathis Jangeal (2008), David Boly (2009) ou encore Noham Kamara (2007).

En revanche, certains cadres comme Khvicha Kvaratskhelia, Willian Pacho, Bradley Barcola ou encore Marquinhos sont mis au repos. Un choix assumé par le technicien espagnol, fidèle à la ligne qu’il a tracée depuis le début de l’exercice : saisir chaque opportunité pour offrir du repos, notamment sur le plan mental, à des joueurs très sollicités.

Dans une saison sans véritable préparation physique classique et marquée par un enchaînement intense des rencontres, la gestion de l’effectif est devenue un axe central du projet parisien. Concernant Marquinhos, cette décision s’inscrit dans une logique de précaution. Le capitaine parisien avait tenu sa place lors de la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo malgré une gêne ressentie à la hanche, et le staff a préféré ne prendre aucun risque inutile à l’approche d’un calendrier chargé.

Pour Khvicha Kvaratskhelia, il s’agit avant tout d’un choix de fraîcheur. Très utilisé ces dernières semaines et impliqué dans l’enchaînement des grandes échéances, l’ailier géorgien bénéficie ainsi d’un temps de récupération bienvenu avant la reprise des compétitions majeures. Actuellement au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye ne seront pas non plus disponibles, tout comme Matvey Safonov et Kang-In Lee, blessés.

Les 20 de Luis Enrique pour affronter Fontenay

Gardiens : Chevalier, Marin, James.

Défenseurs : Beraldo, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Boly, Kamara.

Milieux : Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Jangeal, Ndjantou, Neves, Mayulu.

Attaquants : Ramos, Dembélé, Doué, Nsoki.