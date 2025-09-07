Mercato PSG : Un buteur d’Arsenal va signer à Paris

Les limites du recrutement du PSG lors de ce mercato estival se voient déjà avec les absences de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. Le PSG va engager un joueur d’Arsenal pour corriger cette erreur stratégique.

Mercato PSG : Gabriel Martinelli, la jointure ?

Le mercato estival a refermé ses portes il y a quelques jours mais les nouvelles au PSG concernant Ousmane Dembélé et Désiré Doué commencent à provoquer quelques regrets chez les décideurs. Si le club a privilégié un renforcement de son effectif dans les buts, où Lucas Chevalier a pris la suite de Donnarumma, engagé par Manchester City, l’attaque a, elle, été privée de renforts capables de soulager Doué et Dembélé. Ces deux derniers étant touchés et d’ores et déjà indispensables pour une certaine durée, Luis Campos et Enrique commencent à préparer la réaction.

TransferFeed annonce que le PSG va recruter un joueur offensif d’Arsenal au nom de Gabriel Martinelli. Même si le Brésilien est sous bail avec le club londonien jusqu’en juin 2027, donc pratiquement pour encore deux saisons, il serait ciblé par le directeur sportif Luis Campos pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Même si le Bayern Munich est déjà très surveillant de la situation du jeune attaquant polyvalent de 24 ans, auteur de 51 buts en 227 matchs sous le maillot des Gunners, le PSG pousse ses pions dans le but de prendre de vitesse la concurrence sur son transfert.

Le prince de l’Emirates Stadium voudra-t-il changer de club pour tout recommencer à Paris ? C’est la question à laquelle il va devoir répondre dès le mercato hivernal à venir.