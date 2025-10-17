OM-Havre : Plusieurs absents, De Zerbi sonne l’alarme !

L’OM aborde le match de samedi contre le Havre AC avec confiance. Roberto De Zerbi est toutefois confronté à une liste d’absents préoccupante.

OM : De Zerbi sans Gouiri, Kondogba et Traoré face au Havre

Le Championnat reprend ce week-end. Du côté de Marseille, on se prépare pour un défi important. C’est ce samedi que l’OM accueille Le Havre AC pour un duel entre deux équipes aux trajectoires opposées.

Les Olympiens sont deuxièmes de Ligue 1 et restent sur une série de quatre victoires consécutives. Tandis que les Havrais (14èmes) ont aligné trois matchs nuls consécutifs. Roberto De Zerbi se méfie de cette équipe havraise. D’autant plus que l’entraîneur italien fait face à plusieurs absences dans son groupe.

L’infirmerie de l’OM est toujours remplie. Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré sont jusqu’ici indisponibles. « Ils ont encore besoin d’un peu de temps », déclare De Zerbi devant la presse. Facundo Medina, touché à la cheville, poursuit sa rééducation. Il « va encore manquer plusieurs matchs ».

Retour tardif pour Murillo, Aguerd, Balerdi et Rulli

À ces absences s’ajoute le forfait d’Amine Gouiri. L’attaquant de 25 ans s’est blessé avec l’Algérie lors de cette trêve internationale. Comme cela était prévu, l’entraîneur de l’OM a confirmé son absence. « Gouiri ne sera pas là demain », a-t-il indiqué. L’état de son épaule reste au cœur des préoccupations à Marseille.

L’incertitude plane aussi sur la participation d’Amir Murillo, Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. Ces quatre titulaires ne sont pas encore revenus de sélection. « Je ne les ai pas encore vus à l’entraînement », a déclaré De Zerbi. Celui-ci reste tout de même optimiste pour son groupe. « J’ai l’impression que tout le monde va bien ».

