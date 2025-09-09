Mercato : Un Champion olympique signe au PSG jusqu’en 2029 !

Huit jours après la fermeture du mercato estival, le PSG continue de renforcer ses effectifs. Ce mardi après-midi, le club de la capitale a ainsi enregistré la signature d’un Champion olympique.

Mercato : Le PSG renforce sa section judo

Courtisé depuis un moment par le Paris Saint-Germain judo, Joan-Benjamin Gaba, champion du monde des moins de 73 kg, a rejoint la section judo des Rouge et Bleu, jusqu’en 2029. Dans son envie d’étendre son influence, le club de la capitale ne compte plus que sur le football. Ces dernières années, le Qatar a ainsi mis la main à la poche pour son équipe de handball, avec le légendaire Nikola Karabatic.

Mais c’est aussi le cas pour sa section judo avec le mythique Teddy Riner. Dans cette optique, le club de Nasser Al-Khelaïfi vient de frapper un énorme coup sur les tatamis. En effet, le PSG Judo accueille dans son équipe Joan-Benjamin Gaba. Champion du Monde des moins de 73 kilos en 2025, le judoka et rappeur français de 24 ans s’était fait connaître lors des Jeux Olympiques de Paris lors de l’épreuve par équipe mixte l’an dernier.

JOAN-BENJAMIN GABA REJOINT LE PARIS SAINT-GERMAIN JUSQU’EN 2029 ✍️ pic.twitter.com/rI0qeEhik4 — PSG Judo (@PSG_Judo) September 9, 2025

Double médaillé olympique à Paris et Champion du monde de judo, Gaba s’est engagé en faveur du PSG pour les quatre prochaines saisons. Avant de signer avec le club parisien, Joan-Benjamin Gaba était licencié au judo-club de Chilly-Mazarin. « C’est là-bas que j’ai fait la plupart de ma carrière et je ne voulais pas partir sans avoir accompli un certain nombre de choses », a confié le nouveau Parisien auprès de l’AFP.

« J’avais quelques réticences d’aller dans un endroit que je ne connaissais pas parce que j’étais à l’aise là-bas. Maintenant, je me sens assez accompli dans mon sport pour quitter mon club et aller au PSG. Et le fait que ce n’est plus le même staff au PSG, qui a recruté Baptiste Leroy (patron de l’équipe de France masculine de 2022 à 2024), ça a aussi fait pencher la balance.

J’ai signé jusqu’en 2029 », a ajouté Joan-Benjamin Gaba. Pour rappel, la section judo du PSG, relancée en septembre 2017 après une première existence entre 1992 et 2002, a par ailleurs annoncé lundi les prolongations de Walide Khyar (-66 kg) et de Romane Dicko, double médaillée olympique en 78 kg.