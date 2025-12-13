Mercato OM : C’est confirmé, un phénomène arrive !

Les dirigeants de l’OM sont sur le point de boucler un deal en Grèce. Un buteur marocain serait prêt à rejoindre Marseille lors du prochain mercato hivernal.

Mercato OM : Ayoub El Kaabi attendu à Marseille ?

Ayoub El Kaabi pourrait bel et bien poser ses bagages à l’OM. L’attaquant de l’Olympiakos est sur la short-list de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato hivernal. Le tacticien marseillais, Roberto De Zerbi dispose de plusieurs gâchettes offensives. Mais le rendement irrégulier et les prestations en dents de scie soulignent des manques ciblés. L’une des priorités du club phocéen cet hiver est de recruter un serial buteur.

Ayoub El Kaabi est devenu la cible prioritaire. Selon Hakim Zhouri, journaliste du média Les Lions de l’Atlas, quelque chose se trame autour du joueur. Marseille se positionne réellement pour déloger le Marocain de la Grèce. Ayoub El Kaabi est en pleine forme. Cette saison, il a claqué 15 pions toutes compétitions confondues, dont deux en Ligue des champions. L’OM va débourser environ cinq millions d’euros dès cet hiver pour boucler le deal.

À 32 ans, Ayoub El Kaabi arrive en fin de contrat l’été prochain. Le Lion de l’Atlas aurait décidé de ne pas parapher un nouveau bail avec les Grecs. Les pensionnaires du stade Vélodrome vont passer à l’attaque dans les prochaines semaines. Le Marocain serait prêt à poser ses valises à Marseille.

