Mercato PSG : Luis Enrique fixe la règle d’or pour l’hiver

Le PSG, miné par les blessures mais riche en promesses, aborde le mercato d’hiver avec une ligne de conduite claire. Luis Enrique a tranché : pas de folie, seulement de la cohérence.

Mercato PSG : Une stratégie hivernale sous contrôle

Le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de céder à l’agitation habituelle du mercato hivernal. Selon les informations concordantes, le club de la capitale privilégie la stabilité, convaincu que son effectif actuel possède les ressources nécessaires pour traverser la seconde partie de saison. Luis Enrique, fidèle à ses principes, valorise la continuité et la progression interne.

L’entraîneur espagnol se montre notamment satisfait de l’apport des jeunes, régulièrement sollicités pour pallier les absences. Dans un vestiaire parfois fragilisé par les blessures, le technicien voit une opportunité : renforcer l’identité de jeu plutôt que multiplier les recrues de circonstance.

Aucune arrivée sans départ

La consigne est claire : aucune arrivée ne sera validée sans un départ préalable. Une posture prudente, presque austère, qui tranche avec les mercatos flamboyants du passé. Le Paris Saint-Germain ne s’interdit rien, mais conditionne toute opération à une équation sportive et financière parfaitement maîtrisée. Pour l’heure, aucun cadre ne pousse vers la sortie.

Les rumeurs entourant Matvey Safonov ou Lucas Beraldo restent sans suite concrète. Résultat : Paris observe, analyse, mais ne bouge pas. L’hiver sera calme, sauf imprévu majeur. Peu titularisé, Gonçalo Ramos ne devrait pas quitter Paris cet hiver. Le Portugais accepte son rôle, avec professionnalisme, conscient que la saison est longue et que les opportunités surgissent parfois quand on les attend le moins. Son avenir pourrait toutefois s’écrire différemment l’été prochain.

