Mercato PSG : Mohamed Salah au Paris SG ? Une décision tombe

Le feuilleton Mohamed Salah continue d’agiter l’Europe, et le PSG observe chaque rebondissement avec une attention soutenue. Entre mise à l’écart, explications franches et avenir encore flou, l’attaquant de Liverpool entretient le suspense.

Salah – Slot : une mise au point nécessaire

Avant la rencontre face à Brighton, Arne Slot n’a pas cherché à masquer la tension du moment. « Je vais avoir une conversation avec Mo ce matin et le résultat déterminera la suite… La prochaine fois que je parlerai de Mo, ce sera en sa présence, pas ici », expliquait le coach néerlandais, presque solennel. Une manière de rappeler que le dossier Salah ne se réglerait pas dans les couloirs d’Anfield, mais les yeux dans les yeux.

Écarté contre l’Inter Milan après une sortie jugée explosive, Mohamed Salah ne savait même pas s’il serait convoqué contre Brighton. Un scénario surréaliste pour une légende du club. À Liverpool, l’homme providentiel semblait soudain devenu un sujet sensible, presque encombrant… une aubaine pour un PSG en quête de leadership offensif.

Un retour à l’ordre… mais un avenir en suspens

Finalement, selon The Times, la fameuse discussion a bien eu lieu, dans le calme du centre d’entraînement AXA. Entretien teinté de franchise, explications mutuelles : Slot et Mohamed Salah auraient retrouvé un terrain d’entente. Résultat : l’Égyptien a réintégré le groupe pour le match du week-end, preuve que la tempête s’est, au moins temporairement, dissipée.

Mais derrière le retour au jeu, une vérité demeure : rien n’est encore tranché pour l’après-CAN. Salah, ouvert à un départ dès janvier, pose une ombre sur la fin de saison des Reds. Et au PSG, l’éventualité d’un coup XXL reste plus que jamais dans les esprits. Le feuilleton ne fait que commencer.

