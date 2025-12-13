Mercato PSG : Nouvelle offre XXL pour Bradley Barcola !

Une nouvelle offre tombe pour l’ailier du PSG, Bradley Barcola. Un autre cador de Premier League est chaud pour le recruter.

Mercato PSG : Bradley Barcola vers la Premier League ?

Bradley Barcola croule sous les offres et pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Le jeune crack n’a pas encore convaincu totalement Luis Enrique pour devenir un titulaire indiscutable au Paris SG. Il a essuyé de vives critiques après le choc face à l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions. Pourtant, il a la cote en Angleterre.

Ces derniers jours, plusieurs médias ont indiqué que l’ancien Lyonnais est sur les tablettes de Manchester United. Cette formation de Premier League serait prête à faire une folie pour le recruter. Les Anglais envisageraient même d’inclure Marcus Rashford dans le deal. Mais les dirigeants du Paris Saint-Germain n’ont pas donné de suite au dossier. Un autre cador anglais débarque encore pour Bradley Barcola.

Selon CaughtOffside, Liverpool fait des yeux doux au crack parisien. Les Reds cherchent le successeur de Mohamed Salah. Le Pharaon pourrait vivre sa dernière saison à Anfield puisqu’il serait en froid avec son entraîneur, Arne Slot. Bradley Barcola est donc la cible prioritaire des dirigeants de Liverpool. Mais le dossier est complexe. Paris veut garder Barcola. Le contrat court jusqu’en 2028, et le PSG n’a aucune intention de laisser filer son international français.

