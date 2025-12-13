Mercato OM : Proche de rejoindre Marseille, tout s’est écroulé

L’OM faisait partie de ces nombreux clubs qui étaient intéressés par Bilal El Khannouss, le jeune milieu offensif marocain. Mais malgré l’intérêt marseillais, son transfert a finalement capoté, laissant le joueur perplexe.

Mercato OM : Un été agité pour le prodige marocain

L’été dernier, Bilal El Khannouss était l’un des joueurs les plus suivis sur le marché des transferts. Après une saison intéressante à Leicester, le jeune milieu offensif de 21 ans disposait de nombreuses pistes, en Angleterre comme en France. L’OM, séduite par son profil technique et sa vision du jeu, semblait prête à frapper un grand coup. Mais le transfert ne s’est jamais concrétisé.

« J’ai eu pas mal d’intérêts de clubs mais du concret seulement de certains clubs qui ont finalement pris la décision de ne pas vouloir mettre une certaine somme sur moi ou quelque chose comme ça », confie El Khannouss à Foot Mercato. Le joueur reste étonné par ce mercato mouvementé et par les décisions financières des clubs intéressés.

Stuttgart : la destination surprise

Finalement, c’est en Bundesliga que le Marocain a choisi de poursuivre sa carrière, rejoignant Stuttgart à la toute fin du mercato. « Je connaissais le coach depuis les Jeux Olympiques. Ça ne s’était pas fait l’été d’avant. Donc j’ai fait une saison à Leicester », explique-t-il. Ce choix, bien que surprenant, permet au joueur de continuer sa progression dans un championnat exigeant, loin des projecteurs français.

Pour Bilal El Khannouss, le mercato reste un mystère : « Après, c’est le football d’aujourd’hui. Beaucoup de choses rentrent en compte. Je suis marocain, je suis africain, ça joue aussi beaucoup. » Entre espoirs déçus et nouveaux défis, le jeune milieu devra faire preuve de patience et de détermination pour s’imposer au plus haut niveau.

