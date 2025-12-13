Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Fruk ?

La direction du FC Nantes cible la pépite croate, Toni Fruk pour le prochain mercato hivernal. Mais des clubs de Premier League jouent les trouble-fêtes.

Mercato FC Nantes : Kita fonce sur Toni Fruk

La crise s’aggrave au FC Nantes, malgré l’arrivée du nouvel entraîneur, Ahmed Kantari. La claque reçue à Angers SCO (4-1) ce vendredi pour la 16e journée en est la preuve. Les Canaris sombrent encore et se retrouvent pieds et mains bien enfoncés dans la zone rouge.

La priorité des dirigeants du FC Nantes est de renforcer l’effectif dès le mercato hivernal. Dans cette optique, un nom circule à la Beaujoire : Toni Fruk. Le joueur évolue au HNK Rijeka, où il s’impose comme un élément clé. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il enchaîne les solides performances : 8 buts, 2 passes décisives, 16 matches de championnat. Et déjà 5 sélections avec la Croatie.

À voir

Mercato ASSE : Une offre se prépare, jackpot en vue pour Saint-Étienne

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Luis Castro limogé du FCN

Le FC Nantes le suit de près. Mais les Canaris ne sont plus seuls sur ce dossier. Selon Transferfeed, Brighton est entré dans la course. Les Seagulls seraient en pole position pour s’offrir la pépite. Une réunion s’est même tenue à Londres entre les différentes parties concernées. Pour l’instant, rien n’est signé. Les discussions continuent. Toni Fruk est également sur les tablettes d’Arsenal et de l’Atlético Madrid. La cote de l’international grimpe à cause de la rude concurrence. Transfermarkt l’évalue à 9 millions d’euros.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita montre la porte à un indésirable !

Mercato FC Nantes : le Barça provoque la colère de Kita !

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique fixe la règle d’or pour l’hiver

FC Nantes : Nouveau coup dur pour le FCN !