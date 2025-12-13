Mercato ASSE : Une offre se prépare, jackpot en vue pour Saint-Étienne

Auteur d’une première moitié de saison remarquable avec l’ASSE, Zuriko Davitashvili attire de nouveau les convoitises à l’approche du mercato hivernal. L’ailier géorgien pourrait bientôt quitter l’AS Saint-Étienne, ce qui promet un joli coup financier pour le club.

Mercato ASSE : Davitashvili, le joyau stéphanois sous les projecteurs

Auteur de six buts et sept contributions décisives en 14 rencontres, Zuriko Davitashvili s’affirme comme l’un des piliers offensifs de Saint-Étienne cette saison. Son aisance technique et sa vision du jeu ont permis aux Verts de rester dans la course pour la montée en Ligue 1, avec une 2e place consolidée derrière Troyes avant la 17e journée.

Malgré quelques passages à vide, l’ancien Bordelais s’est montré déterminant dans les victoires clés contre Boulogne-sur-Mer, Montpellier et Nancy. Ce rôle central dans l’attaque stéphanoise ne laisse pas indifférent sur le marché des transferts, où les clubs étrangers suivent chacun de ses pas.

Besiktas revient à la charge

Déjà courtisé l’été dernier, le joueur de 24 ans est à nouveau dans le viseur du Besiktas. Selon Foot Mercato, le club turc souhaite cette fois concrétiser son intérêt et devancer d’éventuels concurrents, comme West Ham United qui s’était également positionné l’an passé. La formation stambouliote mise sur la régularité de Davitashvili et sa capacité à faire la différence dans les matches décisifs.

Pour Saint-Etienne, un transfert réussi représenterait un vrai jackpot financier et une validation du travail effectué sur le développement de ses talents offensifs. Avec l’ouverture du mercato le 1er janvier, l’avenir de Zuriko Davitashvili reste incertain. Son départ pourrait créer un vide dans l’effectif, mais offrir à Saint-Étienne les moyens de renforcer l’équipe pour viser la montée immédiate en Ligue 1.

