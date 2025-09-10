OL : Un retour salvateur se rapproche à Lyon

Le retour de Paulo Fonseca dans le vestiaire de l’OL se rapproche. Une bonne nouvelle pour les Gones, actuels co-leaders de la Ligue 1.

OL : Dernière interdiction de vestiaires pour Fonseca à Rennes

L’OL se déplace à Rennes pour y affronter l’équipe du Stade Rennais, le dimanche (20h45), lors de la 4e journée de Ligue 1. Ce sera le dernier match de suspension de Paulo Fonseca avant son retour aux vestiaires. Sanctionné pour neuf mois en mars, l’entraîneur des Gones restera suspendu de banc de touche jusqu’au 30 novembre inclus, mais il pourra accéder aux vestiaires des joueurs à partir du 15 septembre.

Retour du coach de Lyon contre Angers

Son retour se fera concrètement lors du match contre Angers SCO à Lyon, le vendredi 19 septembre, en ouverture de la 5e journée du championnat. À cette occasion, le technicien portugais aura l’occasion de parler à son équipe avant le match, à la mi-temps et en après-match, dans le vestiaire de l’Olympqiue Lyonnais.

Il faut rappeler que Paulo Fonseca a été suspendu pour sa violente explication avec Benoit Millot, l’arbitre du match entre l’OL et le Stade Brestois (2-1), le 2 mars 2025. Depuis cette date, il est écarté de son équipe. Le coach de Lyon est interdit d’accès aux vestiaires des joueurs et des officiels, au banc de touche, aux abords de la pelouse et il est suspendu de toutes fonctions officielles. C’est son adjoint Jorge Maciel qui le remplace lors des matchs du championnat.