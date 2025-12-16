Bonne nouvelle à l’OM : Un renfort débarque cette semaine

Avant la trêve hivernale, un rayon de lumière perce les nuages de l’OM. Roberto De Zerbi s’apprête à récupérer un renfort au milieu. Hamed Junior Traoré est attendu cette semaine dans le groupe.

OM : Hamed Junior Traoré fera son retour cette semaine

Son arrivée à l’Olympique de Marseille cet été avait suscité de grandes attentes. Hamed Junior Traoré, prêté par Bournemouth, était censé dynamiser le secteur offensif de l’OM par ses qualités techniques et accélérations. Mais le milieu offensif ivoirien n’a disputé qu’un seul match sous le maillot phocéen avant de disparaitre des radars.

Son absence prolongée a même alimenté diverses spéculations à l’Olympique de Marseille. Tel que son éventuel départ dès cet hiver. Sauf qu’une bonne nouvelle se profile pour l’OM. Hamed Junior Traoré devrait faire grand retour aux entraînements collectifs dès cette semaine, indique La Provence.

Il vise le Trophée des champions

Si tout se passe comme prévu, le joueur de 25 ans devrait être pleinement compétitif pour un grand rendez-vous. Il vise le Trophée des champions face au PSG, prévu le 8 janvier prochain au Koweït. Rappelons que l’absence de Hamed Junior Traoré a été causée par une blessure à la cuisse.

L’ancien Auxerrois est absent du groupe de l’Olympique de Marseille depuis plus de trois mois. Son intégration imminente et son apport sur le terrain seront très importants pour la suite de la saison.

