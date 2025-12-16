Prud’hommes : Le PSG perd contre Mbappé, pas contre Hamraoui

Si le PSG a été condamné à verser 61M€ à Kylian Mbappé ce mardi, le Conseil de Prud’hommes de Paris a en revanche tranché en faveur du club de la capitale dans le litige l’opposant à Kheira Hamraoui, ancienne milieu de terrain des Rouge et Bleu.

PSG : Kheira Hamraoui déboutée par le conseil de Prud’hommes

Après son départ à l’été 2023, Kheira Hamraoui a attaqué le PSG devant la justice pour réclamer 3,5 millions d’euros de dommages et intérêts. Agressée par des individus, la vie de l’internationale française a changé en quelques secondes, elle regrette que son ancien club ne l’ait pas soutenue et pire qu’il l’ait traitée avec indifférence. Ce qui l’a mené à porter plainte.

Mais le Conseil de Prud’hommes de Paris a décidé ce mardi de débouter Kheira Hamraoui de l’ensemble de ses demandes dans l’affaire qui l’oppose au Paris Saint-Germain. L’actuelle milieu de terrain d’Al-Hilal SC avait attaqué son ancien club pour harcèlement moral, notamment. Cette affaire était moins médiatique que celle opposant le club de la capitale à Kylian Mbappé. Cependant, le litige avait été étudié le mois dernier, le même jour que celui de Mbappé.

À voir

Prud’hommes : Le PSG répond cash au clan Kylian Mbappé !

Lisez aussi : PSG : Du nouveau dans l’affaire Hamraoui-Diallo, la tension monte

« Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision du Conseil de Prud’hommes, qui confirme que le Club a agi dans le respect du droit et de ses obligations contractuelles tout au long de la relation de travail avec Mme Hamraoui. Nous espérons que cette décision permettra de refermer définitivement ce chapitre. Le Paris Saint-Germain continue d’avancer, résolument tourné vers ses projets sportifs et concentré sur l’avenir de son collectif.

Le Paris Saint-Germain rappelle par ailleurs qu’il s’est constitué partie civile dans la procédure pénale aux côtés de Mme Hamraoui avec le souhait que toute la lumière soit faite sur son agression et que les responsabilités soient clairement établies », a commenté le club parisien. Le PSG a également été débouté de ses demandes.

Le parquet de Versailles réclame un procès contre Aminata Diallo

D’après les informations du journal L’Équipe, le parquet de Versailles réclame un procès à l’encontre d’Aminata Diallo dans le cadre de l’affaire Hamraoui, après avoir rendu son réquisitoire. L’ancienne joueuse du PSG est visée pour violences volontaires en réunion, avec usage d’arme et préméditation, et association de malfaiteurs.

À voir

Bonne nouvelle à l’OM : Un renfort débarque cette semaine

Soupçonnée d’avoir commandité l’agression de son ancienne coéquipière Kheira Hamraoui, Aminata Diallo se verrait ainsi convoquée à un procès pour violences volontaires en réunion, avec usage d’arme et préméditation, et association de malfaiteurs.

Lisez aussi : PSG : Avancée significative dans l’affaire Kheira Hamraoui !

Toujours selon le quotidien sportif, un procès serait également réclamé contre les exécutants de l’agression pour violences volontaires et association de malfaiteurs. Ces derniers ont été interpellés quelques mois après les faits, et ont été placés en détention provisoire. C’est désormais au juge d’instruction de rendre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu.

Lire aussi sur Kheira Hamraoui

PSG : Nouveau coup de théâtre dans l’affaire Kheira Hamraoui !

À voir

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise un milieu algérien !

PSG : Coup de théâtre dans l’affaire Hamraoui, ça chauffe à Paris

PSG : Affaire Hamraoui, mise au point de Presnel Kimpembe