Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise un milieu algérien !

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré vise un joli coup à 0€ en Ligue 1 en vue du prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Un international algérien attendu à Rennes

Himad Abdelli, milieu offensif algérien, se rapproche d’un départ. Angers, son club depuis 2022, ne l’a pas prolongé. En fin de cycle, le joueur envisage de rejoindre une nouvelle formation pour poursuivre sa carrière. Son nom circule beaucoup ces derniers jours. Séville s’intéresse à lui. L’Olympique de Marseille aussi. À 26 ans, Abdelli attire du monde, surtout avec un contrat qui expire en juin 2026.

Le Stade Rennais suit aussi le dossier de près. Selon Jonathan, source réputée proche du club breton, Abdelli figure même parmi les priorités du recrutement estival. L’international algérien a les atouts pour s’imposer au Roazhon Park sous la houlette de Habib Beye. Mais un point capital bloque les dirigeants rennais pour le moment.

À voir

Prud’hommes : Le PSG répond cash au clan Kylian Mbappé !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Trois offres XXL tombent pour Jérémy Jacquet

Avant de réussir ce coup, Rennes doit vendre pour alléger sa masse salariale. Florent Gautreau, sur RMC Sport, le rappelle : des départs seront nécessaires pour ouvrir la porte à une arrivée comme celle d’Abdelli. Sur le terrain, le joueur montre qu’il a encore la force dans les jambes. 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison, deux buts inscrits. Sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros sur Transfertmarkt.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Kees Smit proche de signer ?

Mercato Stade Rennais : Deux cadors anglais traquent Kader Meïté

À voir

Bonne nouvelle à l’OM : Un renfort débarque cette semaine

Stade Rennais : Quatre forfaits confirmés avant Sables Vendée !