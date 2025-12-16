Prud’hommes : Le PSG répond cash au clan Kylian Mbappé !

Condamné par le Conseil de Prud’hommes de Paris à verser 61 millions d’euros à Kylian Mbappé, le PSG vient de réagir par communiqué après la sortie des avocats de l’attaquant du Real Madrid.

« Le PSG reconnaît avoir accordé sa confiance par naïveté plutôt que par duplicité »

Ce mardi, le Conseil des Prud’hommes de Paris a tranché en faveur de Kylian Mbappé dans le litige l’opposant au Paris Saint-Germain. Comme le rapporte RMC Sport, « le PSG est débouté de l’ensemble de ses demandes. Au total, le PSG doit verser les 55 millions d’euros plus des congés payés. Au total, les avocats de Kylian Mbappé font savoir que le montant total tourne autour des 61 millions d’euros. »

Les avocates de Mbappé se réjouissent de la décision des Prud’hommes qui ont condamné le PSG à payer près de 61 millions d’euros à l’attaquant du Real. Une somme qui va devoir être payée immédiatement puisqu’une exécution provisoire a été ordonnée.

« Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être respectés. Il rétablit une vérité simple : même dans l’industrie du football professionnel, le droit du travail s’impose à tous. M. Mbappé a quant à lui scrupuleusement respecté ses obligations sportives et contractuelles pendant sept ans et jusqu’au dernier jour.

Il a tout tenté pour éviter un contentieux, allant jusqu’à retirer une plainte pour harcèlement dans un souci d’apaisement. Au total, cela fait plus de 18 mois qu’il demandait le paiement de ses salaires et primes », ont réagi les conseils de Mbappé dans un communiqué.

De son côté, « le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le Conseil des Prud’hommes de Paris, qu’il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel. » Le club de Nasser Al-Khelaïfi poursuit en expliquant qu’il « a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera à le faire. Le Club se tourne désormais vers l’avenir, fondé sur l’unité et la réussite collective, et souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Le journaliste Abdellah Boulma a partagé sur son compte X la suite de la réaction du PSG suite au verdict concernant le litige l’opposant à Kylian Mbappé. « Le Paris Saint-Germain met en avant la primauté de l’institution sur les individus, l’importance de l’honneur, de l’intégrité et de la parole donnée. Le club estime que si le droit tranche des questions juridiques, les valeurs se jugent aussi durablement en dehors des tribunaux », indique le Champion de France et d’Europe en titre.

