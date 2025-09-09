OL Mercato : Lyon soulage le RC Lens en recrutant Satriano

Selon Jean-Louis Leca, l’OL a soulagé le RC Lens en recrutant Martin Satriano, dont le club nordiste souhaitait se séparer afin de réduire sa masse salariale.

Mercato OL : Le salaire de Satriano posait problème à Lens

L’OL a recruté Martin Satriano au RC Lens pour se renforcer offensivement à la suite du transfert de Georges Mikautadze à Villarreal. Pour être plus précis, l’attaquant uruguayen a rejoint Lyon sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1 M€, incluant une option d’achat de 5 M€, à laquelle pourront s’ajouter 1 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

La transaction a été officialisée par l’Olympique Lyonnais, le 1er septembre 2025, juste avant la fermeture du mercato d’été. Le club nordiste avoue avoir réussi une bonne opération, puisque Martin Satriano n’était pas la priorité de l’entraîneur Bruno Genesio. De plus, son salaire était l’un des plus importants du vestiaire lensois. Il est de 120 000 € mensuel, soit 1,44 M€ par saison, selon Foot Mercato.

« Quand on regarde l’effectif du Racing Club de Lens, il y a une hiérarchie à tous les postes. Il faut que nos plus gros salaires soient numéro 1. […]. À Lens, on ne peut pas se permettre d’avoir un joueur qui n’est pas numéro 1 au poste en ayant ces émoluments-là », a expliqué Jean-Louis Leca, Directeur sportif des Sang et Or, dans La Voix du Nord, pour justifier le départ de l’ancien avant-centre de l’Inter Milan.