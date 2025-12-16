Mercato OM : Surprise, le dossier N’Golo Kanté relancé !

À l’approche du mercato hivernal, le nom de N’Golo Kanté revient avec force à l’OM. Et un nouvel élément, non des moindres, relance cette piste.

Mercato : La prolongation de N’Golo Kanté en Arabie Saoudite piétine

Sous l’impulsion de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille démontre sa capacité à attirer de grands joueurs. Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Benjamin Pavard ont rejoint l’OM. Ces recrues semblaient inaccessibles il y a encore deux ans en arrière. Ces gros coups témoignent donc de l’audace des Olympiens sur le marché des transferts.

Et trois semaines avant le mercato de janvier, un autre grand nom circule dans les coursives du Vélodrome : celui de N’Golo Kanté. Le profil du milieu de terrain tricolore correspondrait parfaite aux besoins de l’OM pour son entrejeu. Sa débauche d’énergie, sa polyvalence et sa grande capacité à récupérer les ballons colleraient au style de jeu de Roberto De Zerbi.

De plus, un nouvel élément redonne espoir aux Phocéens. La situation contractuelle de N’Golo Kanté à Al-Ittihad n’est toujours pas réglée. Le club saoudien souhaite prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Mais son financement dépend du PIF. Cette validation administrative retarde les choses, ce qui crée le doute sur l’avenir du joueur.

L’OM a une chance à jouer dans ce dossier

Ce flottement a rapidement alerté ses prétendants. L’Equipe indique que plusieurs formations européennes se renseignent déjà sur N’Golo Kanté en vue d’un possible transfert. L’AS Monaco et le Paris FC feraient partie de ses sérieux courtisans. L’OM pourrait aussi en profiter.

Sachant que N’Golo Kanté ne ferme pour l’instant aucune porte. L’ancien joueur de Chelsea est prêt à étudier les différentes offres qui se présenteront à lui. Cette ouverture, aussi mesurée soit-elle, rallume la flamme du côté de l’Olympique de Marseille en vue de boucler ce dossier XXL.

