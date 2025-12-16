Mercato FC Nantes : Trois pépites attendues à Nantes !

Après Rémy Cabella, deux nouvelles pépites doivent arriver au FC Nantes lors du prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Des renforts attendus à Nantes cet hiver !

À quinze jours de l’ouverture du mercato hivernal, la direction du FC Nantes accélère. Le premier mouvement est déjà enregistré. Deiver Machado, signé comme joker. D’autres recrues arrivent. Selon Ouest-France, Rémy Cabella va rejoindre les Canaris via un prêt de six mois. L’objectif est de se renforcer pour la deuxième partie de la saison. Mission maintien, car la situation est inquiétante : 17e place, quatre points de retard sur Le Havre, premier non-relégable.

Le changement d’entraîneur, avec l’arrivée d’Ahmed Kantari, n’est qu’une étape. La suivante se joue sur le marché. D’après L’Équipe, deux recrues supplémentaires sont espérées après Cabella. Il s’agit d’un défenseur central et d’un milieu de terrain. Ces postes doivent être renforcés parce que Chidozie Awaziem partira à la CAN avec le Nigeria. Une absence longue surtout pour une équipe qui n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le 24 octobre, et un succès 2-1 au Paris FC.

Le recrutement d’un attaquant n’est pas prioritaire pour les pensionnaires de la Beaujoire. Pourtant le FC Nantes n’a marqué que 14 buts, deuxième plus faible total de Ligue 1. Deux victoires seulement, pire bilan du championnat. Matthis Abline, en difficulté (2 buts pour 4,24 xG), peine à endosser le rôle de leader offensif.

