Mercato PSG : Accord conclu pour Manzambi ?

La direction du PSG dégote un meneur de jeu en Allemagne. Johan Manzambi est sur la short-list des dirigeants parisiens pour le mercato hivernal.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Johan Manzambi

La saison 2025-2026 du PSG est déjà marquée par une série de blessures. Face à cette situation, la direction parisienne a tranché. Des renforts arriveront cet hiver. Le club cible plusieurs profils : un défenseur central, un milieu polyvalent et un ailier. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos explore le marché. Parmi les pistes étudiées, un jeune talent de Bundesliga retient l’attention.

Ce joueur, c’est Johan Manzambi, 20 ans, encore peu connu du grand public. Mais très suivi par les recruteurs. Milieu de terrain du SC Fribourg, il est aujourd’hui considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du championnat allemand. Selon le quotidien Bild, le PSG apprécie particulièrement son profil. Naples surveille aussi. Le Bayer Leverkusen également. Une concurrence réelle, qui pourrait inciter Paris à passer à l’action dès cet hiver.

Johan Manzambi trouve régulièrement le chemin des filets. Quatre buts et une passe décisive déjà cette saison. Sur Transfermarkt, le milieu suisse est estimé à 15 millions d’euros. Mais la réalité du marché est différente. La presse allemande évoque une demande de 25 millions d’euros de la part de Fribourg. À cause de la rude concurrence, son prix pourrait grimper dans les semaines à venir.

