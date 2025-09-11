Oubliez sa crise cardiaque de 2020, Christian Eriksen rejoint Wolfsburg !

Le contrat de Christian Eriksen avec Manchester United s’est arrêté en juin dernier. Le milieu offensif danois de 33 ans signe avec Wolfsburg gratuitement, une belle affaire qui surprend et qui va faire oublier le choc de sa crise cardiaque de l’Euro 2020.

Mercato : Christian Eriksen relance sa carrière à Wolfsburg

C’est une nouvelle page qui s’écrit dans la carrière de Christian Eriksen, arrivé à Manchester United en 2022 et qui a disputé 107 matchs et inscrit 8 buts au club anglais. Son contrat avec les Reds Devils n’ayant pas été renouvelé, c’est libre qu’il a quitté le club avec l’espoir de trouver une nouvelle équipe. Les choses ont pris du temps, mais l’accord espéré avec Wolfsburg s’est concrétisé, ce qui lui donne l’occasion de jouer cette saison.

À l’officialisation de son contrat, Christian Eriksen a fait savoir combien il est heureux et pressé de commencer à « vivre cette nouvelle aventure ». Ne doutant pas de ses capacités à apporter du positif au club de Bundesliga, il s’est montré optimiste quant au résultat de leur collaboration. « Les échanges avec la direction ont été très bons. Je sentais que Paul Simonis (coach de Wolfsburg) avait une vision claire de l’équipe et de moi-même », ce qui lui assure de retrouver assez rapidement sa place dans le groupe.

« Le fait que l’effectif comprenne de nombreux visages familiers de l’équipe nationale danoise rend le VfL particulièrement attractif à mes yeux », a conclu celui dont le malaise cardiaque à l’Euro 2020 lors du match Danemark-Finlande avait provoqué une grande émotion dans le monde du foot. Heureux de continuer à jouer, Eriksen va cette saison renouveler ses preuves au haut niveau sous les couleurs du VfL Wolfsburg.