Mercato OL : La Juventus vise un crack Lyonnais

Alors qu’Endrick arrive à l’OL, un milieu de terrain pourrait quitter le club rhodanien. Il est dans le viseur de la Juventus Turin.

OL Mercato : Morton dans le viseur de la Juventus

L’OL se prépare à accueillir Endrick, après l’accord trouvé avec le Real Madrid, lundi selon L’Équipe. Il sera prêté à Lyon pour 6 mois sans option d’achat. Dans le sens contraire, Tyler Morton (23 ans) pourrait partir cet hiver. Il est très convoité grâce à ses performances remarquables avec l’équipe de Paulo Fonseca en Ligue 1, ainsi qu’en Ligue Europa.

Selon les informations de La Stampa, le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais est sur la liste de la Juventus Turin, qui est de renfort dans son entrejeu. Le média précise qu’il est plus un plan B de la Vielle Dame, dont la priorité est Emile Højbjerg (30 ans) de l’OM.

OL : Tyler Morton intransférable cet hiver ?

Pour arracher Tyler Morton a l’OL, le club turinois devra sortir le chéquier, car ce dernier figure parmi les joueurs déclarés intransférables cet hiver par Michael Gerlinger, Directeur Général du club dirigé par Michele Kang.

Recruté à 10 millions d’euros à Liverpool en août 2025, l’ancien joueur des Reds n’a pas mis du temps pour s’imposer sous le maillot des Gones. Il a été titulaire à 14 reprises en autant de matchs disputés en championnat.

Évalué à 7 millions d’euros avant son arrivée à l’OL, l’Anglais a vu sa cote grimper rapidement à Lyon. Elle est désormais estimée à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

