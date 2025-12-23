Mercato ASSE : Revirement pour Stassin et Davitashvili !

Afficher l’index Masquer l’index
L’entraîneur de l’ASSE est revenu sur sa position concernant Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, qui ont tenté en vain de quitter le club l’été dernier.
ASSE Mercato : Horneland était prêt à laisser filer Stassin et Davitashvili
Dès la relégation de l’ASSE en Ligue 2, plusieurs clubs de Ligue 1 et de l’étranger ont tenté de débaucher Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Forts de l’intérêt qu’ils suscitaient, les deux attaquants étaient également enclins au départ.
Le premier a même fait du forcing pour partir, mais il a été bloqué par la Direction stéphanoise. Kilmer Sports Ventures a repoussé toutes les offres pour l’avant-centre de 21 ans et l’ailier de 24 ans, afin de les conserver.
Agacé par l’envie d’ailleurs de ces derniers, Eirik Horneland avait même pris une décision radicale à leur encontre. Il a déclaré être prêt à se passer d’eux. « Si Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili décidaient de partir, on a de quoi faire offensivement », avait-il laissé entendre, en novembre dernier, en comptant sur le décisif trio Irvin Cardona, Joshua Duffus, Augustine Boakye.
Le coach de Saint-Etienne change sa décision sur les deux attaquants
Mais l'entraîneur de l'ASSE a fini par changer son regard sur l'Espoir belge et l'international Géorgien (52 sélections), à la mi-saison. Il se dit désormais disposé à les aider à surmonter les conséquences de leur mercato estival très agité.
« Avec les convoitises, Zuriko et Lucas ont perdu cette concentration sur le football cet été. […]. Ce sont de très bons joueurs jeunes, qui ont été au cœur de beaucoup d’intérêts et des discussions. Ce n’est pas facile de rester concentré dans ces cas-là », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Evect.
ASSE : Horneland s’engage à aider Stassin et Davitashvili
Eirik Horneland se projette désormais vers la deuxième moitié du championnat avec les deux joueurs décisifs de la saison dernière. « On est là pour les aider. On a essayé de faire ce qu’il fallait pour les remettre sur de bons rails. Ils sont sur le bon rythme », a-t-il rassuré ensuite.
Pour rappel, Lucas Stassin est auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 14 matchs joués en Ligue 2, tandis que Zuriko Davitashvili a marqué 8 buts et délivré une passe décisive en 15 matchs de championnat.
