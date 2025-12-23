Mercato ASSE : Revirement pour Stassin et Davitashvili !

L’entraîneur de l’ASSE est revenu sur sa position concernant Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, qui ont tenté en vain de quitter le club l’été dernier.

ASSE Mercato : Horneland était prêt à laisser filer Stassin et Davitashvili

Dès la relégation de l’ASSE en Ligue 2, plusieurs clubs de Ligue 1 et de l’étranger ont tenté de débaucher Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Forts de l’intérêt qu’ils suscitaient, les deux attaquants étaient également enclins au départ.

Le premier a même fait du forcing pour partir, mais il a été bloqué par la Direction stéphanoise. Kilmer Sports Ventures a repoussé toutes les offres pour l’avant-centre de 21 ans et l’ailier de 24 ans, afin de les conserver.

Agacé par l’envie d’ailleurs de ces derniers, Eirik Horneland avait même pris une décision radicale à leur encontre. Il a déclaré être prêt à se passer d’eux. « Si Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili décidaient de partir, on a de quoi faire offensivement », avait-il laissé entendre, en novembre dernier, en comptant sur le décisif trio Irvin Cardona, Joshua Duffus, Augustine Boakye.

Le coach de Saint-Etienne change sa décision sur les deux attaquants

Mais l’entraîneur de l’ASSE a fini par changer son regard sur l’Espoir belge et l’international Géorgien (52 sélections), à la mi-saison. Il se dit désormais disposé à les aider à surmonter les conséquences de leur mercato estival très agité.

À voir

Mercato OM : Un transfert record en vue pour Hojbjerg ?

« Avec les convoitises, Zuriko et Lucas ont perdu cette concentration sur le football cet été. […]. Ce sont de très bons joueurs jeunes, qui ont été au cœur de beaucoup d’intérêts et des discussions. Ce n’est pas facile de rester concentré dans ces cas-là », a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Evect.

ASSE : Horneland s’engage à aider Stassin et Davitashvili

Eirik Horneland se projette désormais vers la deuxième moitié du championnat avec les deux joueurs décisifs de la saison dernière. « On est là pour les aider. On a essayé de faire ce qu’il fallait pour les remettre sur de bons rails. Ils sont sur le bon rythme », a-t-il rassuré ensuite.

Lisez aussi : ASSE Mercato : La décision d’un attaquant convoité tombe

Pour rappel, Lucas Stassin est auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 14 matchs joués en Ligue 2, tandis que Zuriko Davitashvili a marqué 8 buts et délivré une passe décisive en 15 matchs de championnat.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Stassin, le Paris FC ne lâche pas l’affaire

À voir

Mercato : le Stade Rennais et l’OM se déchirent pour une star !

ASSE : Un Niçois voit déjà Saint-Etienne en Ligue 1

Mercato ASSE : Un renfort arrive en provenance de Laval