Mercato OM : Un transfert record en vue pour Hojbjerg ?

Face l’intérêt persistant de la Juventus pour Pierre-Emile Hojbjerg, l’OM reste ferme. Seule une offre démesurée pour faire craquer Marseille

Mercato : L’OM fixe une seule condition pour Pierre-Emile Hojbjerg

Il s’est vite imposé comme le pilier de l’entrejeu de l’OM. Pierre-Emile Hojbjerg est devenu un cadre du vestiaire phocéen. Son rôle de leader et ses 21 matchs disputés cette saison font de lui un pion essentiel au dispositif de Roberto De Zerbi.

L’entraîneur de l’OM et sa direction sont unanimes sur le sujet. La porte reste fermée à double tour pour Pierre-Emile Hojbjerg cet hiver. Cette mise au point visait bien entendu la Juventus. Les Bianconeri courtisent depuis de longue date l’international danois. Le nouvel entraîneur Luciano Spalletti insiste pour sa venue.

À voir

Mercato OL : La Juventus vise un crack Lyonnais

Lire aussi : Mercato OM : La décision est prise pour Højbjerg !

Sauf que la Vieille Dame se heurte jusqu’ici à une stratégie de dissuasion massive de la part de la direction olympienne. Cette dernière ne compte pas céder son vice-capitaine, à condition de recevoir une offre conséquente. Selon le Corriere dello Sport, l’OM réclamerait pas moins de 60 millions d’euros pour Pierre-Emile Hojbjerg.

La Juventus active un plan B

Ce montant très élevé pour un joueur de 30 ans viserait surtout à décourager les velléités des prétendants, à commencer la Juventus. Cette fermeté semble même porter ses fruits puisque la direction turinoise, sous l’impulsion de Damien Comolli, explore désormais des pistes alternatives

La source indique en effet que la Juve se tourne à présent vers Davide Frattesi ou encore Ismaël Koné, prêté par l’OM à Sassuolo. Ce glissement vers d’autres profils confirme que Marseille a réussi à sécuriser son vice-capitaine Pierre-Emile Hojbjerg. Du moins pour l’instant.

Lire la suite sur Pierre-Emile Hojbjerg :

Mercato : L’OM répond sèchement à la Juventus pour Hojbjerg

À voir

Mercato LOSC : Ayyoub Bouaddi choisit le Paris Saint-Germain

Mercato OM : Hojbjerg vers un départ surprise en Serie A

Mercato OM : Une offre pour Hojbjerg crée la polémique !