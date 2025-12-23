Mercato OL : Une pépite danoise intéresse sérieusement Lyon

L’OL aurait relancé une piste menant vers une pépite danoise au Danemark, en attendant l’arrivée d’Endrick (19 ans) du Real Madrid.

Mercato : L’OL garde l’œil sur Noah Nartey au Danemark

L’OL s’est déjà offert les services d’Endrick, en attendant l’ouverture officielle du mercato d’hiver. Un accord a été trouvé avec le Real Madrid pour le prêt de l’avant-centre brésilien, d’après L’Équipe. L’annonce officielle de sa signature devrait tomber dès le 1er janvier 2026.

Ayant bouclé l’arrivée du Brésilien, l’Olympique Lyonnais espère recruter Himad Abdelli à Angers où son contrat prend fin en juin prochain. Le club de la présidente Michele Kang garderait également un œil sur Noah Nartey de Brondby IF au Danemark, selon le quotidien sportif.

Le milieu de terrain fait en effet partie des cibles du club rhodanien depuis l’été dernier. Si l’on en croire la source, son profil intéresse toujours les recruteurs de Lyon, qui cherchent à renforcer l’entrejeu des Gones cet hiver.

Brondby IF réclame 8 M€ pour céder Noah Nartey

Le média assure que « les dirigeants de l’OL veulent engager le jeune Danois de 20 ans », mais ils devraient sortir le chéquier. Brondby IF réclame une indemnité de 8 millions d’euros, soit sa valeur marchande actuelle, pour céder l’international Espoirs (10 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2027.

En plus de son talent et son fort potentiel, Noah Nartey possède un atout supplémentaire : son profil. Grâce à sa polyvalence, il est à l’aise à tous les poste dans le milieu de terrain, mais il peut également dépanner sur l’aile, comme indiqué par le journal sportif.

