Mercato LOSC : Ayyoub Bouaddi choisit le Paris Saint-Germain

Malgré une récente prolongation avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi reste un joueur très demandé sur le marché des transferts. Et à l’approche du mercato hivernal, les rumeurs s’intensifient autour de l’avenir du milieu de terrain de 18 ans. Même si le principal concerné semble avoir déjà fait son choix concernant sa future destination. En effet, selon les informations de la presse britannique, malgré toute la concurrence qu’il existe sur le dossier, c’est au Paris Saint-Germain que le jeune lillois veut signer. Désormais lié aux Dogues jusqu’en juin 2028, le natif de Senlis est ciblé par le Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal ou encore Chelsea, même si le PSG serait le club qui serait en pole position pour l’accueillir. En effet, selon les informations de TEAMtalk, en l’état actuel des choses, le Champion de France et d’Europe en titre serait le grand favori pour recruter Ayyoub Bouaddi. Le PSG, qui vient de remporter la Coupe intercontinentale face à Flamengo, aurait mené des discussions « concrètes et fructueuses » avec l’entourage du joueur et mènerait désormais la danse. Les dirigeants parisiens et leurs homologues lillois ont notamment gardé de bons contacts après le transfert de Lucas Chevalier l’été dernier et auraient bien l’intention d’en profiter pour réaliser un nouveau coup cet hiver. Mais il faudra y mettre le prix.

Ayyoub Bouaddi au Paris SG pour 50M€ ?

Six mois après avoir conclut le transfert de Lucas Chevalier avec Luis Campos, le président du LOSC, Olivier Létang, pourrait une nouvelle fois boucler un deal avec le conseiller sportif du Paris SG. Conscient qu’il ne pourra pas retenir Ayyoub Bouaddi assez longtemps, le patron du club lillois aurait fixé son prix de départ à au moins 50 millions d’euros. Selon le média britannique, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à investir ce montant pour s’offrir les services de l’international espoir français. Un accord pourrait donc intervenir rapidement entre toutes les parties concernées.