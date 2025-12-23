Mercato : le Stade Rennais et l’OM se déchirent pour une star !

Le Stade Rennais et l’OM s’attaquent à un crack marocain aux Pays-Bas en du prochain mercato hivernal. Mais le joueur se dirige vers la Premier League.

Mercato : le Stade Rennais et l’OM luttent pour un Marocain

Souffian El Karouani affole le marché hivernal. Le latéral gauche marocain d’Utrecht est sur la short-list de l’Olympique de Marseille et du Stade Rennais. Et ce n’est pas tout. Le Lion de l’Atlas attise aussi les convoitises d’autres clubs européens, dont un sérieux prétendant de Premier League. Souffian El Karouani a la force dans les jambes. En 29 apparitions toutes compétitions confondues, il a claqué 3 pions et surtout délivré 15 passes décisives.

En fin de contrat à l’issue de la saison, El Karouani représente un coup en or pour Marseille et Rennes. Mais ces deux formations de Ligue 1 doivent faire face à une rude concurrence. L’Eintracht Francfort, West Ham, le FC Porto, Benfica Lisbonne et Bologne sont également sur la piste. Le Stade Rennais suit attentivement le dossier. Le tacticien du club, Habib Beye a inscrit le nom du Marocain sur sa short-list, aux côtés de Reda Belahyane.

Un départ du Lion de l’Atlas cet hiver se précise. Interrogé sur sa prochaine destination, Souffian El Karouani a indiqué que son entourage discute avec les dirigeants de West Ham. « C’est tout à fait possible. C’est un grand club. Mon agent travaille pour moi. On verra bien. Je garde néanmoins un excellent souvenir de ma saison à Utrecht », a-t-il dit.

Dans ces conditions, le dossier s’annonce complexe pour l’OM et le Stade Rennais. Estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, El Karouani devrait quitter Utrecht pour un montant bien inférieur. Sa situation contractuelle joue en faveur des acheteurs. Il sera toutefois difficile à l’OM ou Rennes de renverser la vapeur face à la concurrence anglaise.

