Inter Mercato : Décision finale attendue pour Christian Eriksen

Véritable coup de tonerre dans cet Euro, la crise cardiaque de Christian Eriksen survenue très tôt dans la compétition lors de la confrontation entre le Danemark et la Finlande, a bouleversé les amateurs de football du monde entier. Alors que la suite de sa carrière est remise en question, notamment après l’annonce de la pose d’un pacemaker, le Danois s’envolera dans une semaine pour Milan pour s’entretenir avec les dirigeants de l’Inter et réaliser une analyse exhaustive des derniers évènements survenus et envisager le futur du milieu de terrain de 29 ans, comme l’indique le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport.

Le milieu de terrain danois a procuré une frayeur immense mi-juin, lors du début de l'Euro 2020, après un arrêt cardiaque en plein match, alors que son équipe affrontait la Finlande lors du premier match de poule. Heureusement, le joueur a pu reprendre ses esprits dans la foulée, mais cet évènement lui laissera des séquelles irréversibles. Christian Eriksen a néanmoins donné une force considérable à son équipe tout le reste de la compétition. Véritable révélation de l'Euro, le Danemark s’est hissé jusqu’en demi-finale contre l’Angleterre (défaite 2-1 en prolongation). Le joueur a même été invité par l’UEFA, pour assister à la finale dimanche soir à Wembley.

Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur a planifié un voyage à Milan, pour rencontrer son club de l’Inter avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024. Il sera soumis le 19 juillet prochain à de rigoureux examens permettant de faire état de sa condition physique. Les médecins interistes pourront alors établir un verdict et décider avec le joueur sur la suite de sa carrière, notamment sur l’implant ou non d’un défibrillateur. Selon le quotidien italien, l’Inter Milan laissera à Eriksen et à sa famille, le choix de décider sur le futur de l’ex-joueur des Spurs. Le club lombard a déjà anticipé une possible retraite prématurée du Danois, avec la recrue turque du Milan AC, Hakan Calhanoglu, qui substituerait Eriksen au milieu de terrain.