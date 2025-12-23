Surprise à l’OM : Le numéro 10 tant attendu est déjà là !

L’OM compte bel et bien recruter un nouveau milieu offensif lors de ce mercato d’hiver. Mais Roberto De Zerbi pourrait à la surprise générale miser sur une solution interne.

Mercato : De Zerbi a déjà un numéro 10 en croissance à l’OM

C’est l’une des priorités de l’Olympique de Marseille cet hiver. Roberto De Zerbi et son président Pablo Longoria l’ont confirmé. Ils comptent recruter un nouveau milieu offensif durant ce mercato de janvier. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens, tels que Jorge Carrascal de Flamengo.

Les négociations sont déjà à un stade très avancées pour sa venue. Mais la direction de l’OM pourrait finalement miser une solution interne. Plutôt que de multiplier des cibles couteuses à l’étranger, les Olympiens semblent même prêts à parier sur l’éclosion du jeune Tadjidine Mmadi.

À voir

Mercato : le Stade Rennais et l’OM se déchirent pour une star !

Lire aussi : Mercato OM : Accord conclu, un phénomène va signer à Marseille !

RMC Sport le confirme, les dirigeants phocéens ont pris les devants pour sécuriser son avenir. Le joueur de 18 ans est lié à l’OM jusqu’en juin 2028. Sa direction compte le prolonger contrat de deux saisons supplémentaires, avec une belle revalorisation à la clé. Les discours sont en cours pour étendre son bail.

Une preuve de confiance pour Tadjidine Mmadi

Ce geste fort témoigne de la confiance de l’Olympique de Marseille en son jeune joueur. Sachant que Tadjidine Mmadi a récemment marqué les esprits lors de 32es de finale de la Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (6-0). Son but a validé ses progrès constants. Ce pur produit marseillais est capable de s’exprimer avec aisance dans l’axe.

Il possède les qualités techniques requises pour occuper ce rôle de numéro 10. L’insider Marwan Belkacem est même curieux de voir ce que le Minot pourrait apporter au poste de meneur axial. Reste à savoir si De Zerbi misera sur cette option interne.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Un transfert record en vue pour Hojbjerg ?

À voir

Mercato ASSE : Revirement pour Stassin et Davitashvili !

Vente OM : Coup de théâtre, McCourt attend un nouvel associé

Mercato OM : Jorge Carrascal proche de signer, offre envoyée