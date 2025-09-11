OL : Lyon en danger en défense contre le Stade Rennais

L’OL rencontre un souci en défense pour le match contre le Stade Rennais à Rennes, en clôture de la 4e journée de Ligue 1.

OL : Vers le forfait de Moussa Niakhaté à Rennes

Co-leader de la Ligue 1 avec le PSG, l’OL a un déplacement qui s’annonce difficile à Rennes. L’équipe de Paulo Fonseca est privée de Moussa Niakhaté. Il est touché au genou en sélection du Sénégal pendant la trêve internationale. Le club rhodanien n’a pas encore communiqué officiellement sur le verdict des examens réalisés, mais le défenseur central ne sera probablement pas disponible pour affronter le Stade Rennais, dimanche (20h45).

Stade Renais – OL : Tagliafico laissé au repos ?

Outre Moussa Niakhaté, l’Olympique Lyonnais pourrait se passer des services de Nicolas Tagliafico. Il a joué avec la sélection d’Argentine contre l’Équateur (0-1), dans la nuit de mardi à mercredi. Son retour à Lyon est espéré en fin de semaine. Selon les informations rapportées par Lyon Foot, l’arrière latéral gauche des Gones est incertain pour le déplacement à Rennes. Il devrait être laissé au repos par le staff de l’OL.

Kluivert et Abner en option

L’absence de Moussa Niakhaté et de Nicolas Tagliafico, si elle est confirmée, contraindrait Paulo Fonseca à revoir sa compo contre le SRFC. Entrée en jeu contre Metz et Marseille, la recrue estivale, Ruben Kluivert, (24 ans) devrait prendre la place du Sénégalais, tandis que Vinicius Abner suppléerait l’Argentin.