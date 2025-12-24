Mercato OM : Une pépite de Marseille vers la Premier League !

L’OM risque de perdre l’une de ses pépites lors du mercato hivernal. Des cadors de Premier League lui font des yeux doux.

Ça bouge à l’OM à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal. Des mouvements sont attendus à Marseille dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Le tacticien du club, Roberto De Zerbi demande de renforts pour bien démarrer la seconde partie de la saison. L’OM est en danger pour l’un de ses jeunes cracks.

Révélation marseillaise de la saison, Darryl Bakola pourrait déjà voir son avenir s’écrire loin de la Canebière. L’attaquant de 18 ans a livré de solides performances lors de ses premières apparitions avec le club phocéen. Roberto De Zerbi lui a fait confiance et lui a donné un peu de temps de jeu, et il a vite saisi sa chance. Darryl Bakola a déjà disputé sept matchs en Ligue 1 et un en Ligue des champions. Il a souvent montré de belles qualités.

Du beau monde tourne autour de Darryl Bakola cet hiver. Plusieurs poids lourds européens sont chauds pour le recruter. En Bundesliga, l’Eintracht Francfort s’est positionné et suit de près l’évolution du jeune minot. Mais la concurrence ne s’arrête pas là. En Premier League, Chelsea et Newcastle United sont de sérieux prétendants.

D’après Transferfeed, les Blues envisageraient un recrutement suivi d’un prêt au Racing Club de Strasbourg afin d’assurer à Bakola un temps de jeu régulier et favorable à sa progression. De leur côté, les Magpies observent encore le dossier, sans envisager de passer à l’offensive pour le moment.

