Mercato PSG : Luis Campos accélère pour deux cracks !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos pousse pour la prolongation de deux cadres de l’équipe de Luis Enrique. Les négociations se poursuivent.

Les dirigeants du PSG intensifient leur travail sur les prolongations de contrat. Selon Le Parisien, la direction parisienne met le paquet pour boucler deux dossiers chauds en interne. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont reçu de nouvelles offres sur la table.

De nombreux prétendants cherchent à déloger Bradley Barcola et provoquent la colère des pensionnaires du Parc des Princes. Le crack tricolore a récemment reçu une proposition visant à étendre son bail jusqu’en 2030. Une offre actuellement à l’étude, alors que l’ailier français de 23 ans vient de changer de représentant. Son passage sous la houlette de Moussa Sissoko également agent de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé après sa rupture avec Jorge Mendes, a temporairement freiné les échanges.

Les discussions devraient toutefois reprendre rapidement. Malgré l’intérêt du Bayern Munich et de Liverpool, la tendance reste clairement à une prolongation côté joueur. Le PSG travaille aussi sur le dossier Ousmane Dembélé. Le club souhaite prolonger son bail. Les discussions ont commencé mais les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif. Le Ballon d’Or 2025 est aussi sur la short-list de nombreux clubs européens.

