Mercato ASSE : Des pistes en Ligue 2 pour Saint-Etienne

Quatre pistes que l’ASSE peur explorer pour se renforcer pendant le mercato d’hiver sont proposées. L’une est déjà cofirmée et elles sont toutes en Ligue 2.

Mercato : Bardeli déjà parmi les priorités de l’ASSE cet hiver

L’ASSE cherche à se renforcer en défens en priorité, ainsi qu’au milieu de terrain où l’absence de Pierre Ekwah s’est fait ressentir lors de la première moitié de la saison. Ciblé depuis l’été dernier, Enzo Bardeli (24 ans) de l’USL Dunkerque est toujours sur les tablettes des recruteurs du club stéphanois.

Le fait d’être en fin de contrat en juin 2026, est une opportunité pour l’AS Saint-Etienne de passer à l’offensive cet hiver. Cependant, elle doit affronter une forte concurrence des clubs de l’élite pour le meilleur buteur de l’équipe nordiste. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 19 matchs disputés cette saison, le milieu de terrain est évalué à 5 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Mais à six mois de la fin de son contrat à Dunkerque, Bardeli pourrait être cédé en dessous de cette somme. Les dirigeants de l’Union Sportive du Littoral éviteraient ainsi de le voir partir librement à l’issue de la saison.

Yassine, Boutrah et Touzghar présentés comme de bons coups pour Saint-Etienne

En plus d’Enzo Bardeli, Peuple-Vert propose trois autres pistes à Kilmer Sports Ventures pour son marché hivernal. Gessime Yassine, un autre joueur décisif de Dunkerque, figure parmi les propositions du média spécialisé. Il est auteur de 2 buts et 7 passes décisives en 14 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

L’ailier droit de 20 ans est sous contrat dans la Nord jusqu’en juin 2027 et évalué à 6 M€. Son profil est décrit comme celui d’un « joueur capable d’apporter de la créativité sans déséquilibrer le collectif » actuel d’Eirik Horneland.

La piste menant vers Amine Boutrah (25 ans) du SC Bastia est également parmi « les bons coups à faire » pour les Verts. Il est auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 14 matchs joués avec le club corse, actuelle lanterne rouge de la Ligue 2. Le polyvalent joueur (ailier ou milieu offensif) est évalué à 1,5 M€, mais son contrat est blindé jusqu’en juin 2028.

Le quatrième joueur qui pourrait apporter un plus au volume de jeu de l’équipe stéphanoise, d’après P-V, est Rayan Touzghar (22 ans). Il brille individuellement avec Pau FC, 7e du championnat à la mi-saison.

Titulaire à 14 reprises en 17 matchs de Ligue 2, le milieu de terrain a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. Il est surtout auteur de 89 % de passes réussies. Sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 1 M€ et son contrat va jusqu’en juin 2027.

P-V justifie ses propositions

La source n’a pas fait que des propositions, elle a justifé le choix des cibles proposées à l’AS Saint-Etienne. « La stratégie stéphanoise […] pourrait reposer sur des joueurs déjà installés dans le paysage de la Ligue 2, capables de s’adapter rapidement à un projet exigeant. L’objectif étant d’identifier des éléments fiables, encore en phase de progression, et dont la valeur de marché reste compatible avec les moyens que souhaite engager le club », a-t-elle souligné.

