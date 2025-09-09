OL: Après Rennes, Paulo Fonseca pousse un ouf de soulagement

À quelques jours du déplacement à Rennes pour la quatrième journée de Ligue 1, Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, a reçu une bonne nouvelle concernant l’un de ses éléments.

OL : Plus de peur que de mal pour Moussa Niakhaté ?

Touché au genou et sorti à la 59e minute du match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026 face au Soudan (2-0) vendredi dernier, Moussa Niakhaté n’a pas disputé le second match du Sénégal, ce lundi face à la République démocratique du Congo.

L’IRM passée par le défenseur central de 29 ans au lendemain de la rencontre face au Soudan avait révélé qu’il n’était « pas apte à poursuivre le rassemblement », créant une grosse frayeur au sein du staff de l’Olympique Lyonnais. Des examens complémentaires ont même été programmés.

Toutefois, selon les informations du journal Le Progrès, les premières observations sur l’état du genou de Moussa Niakhaté seraient plutôt rassurantes. « Le risque d’une blessure grave semble écarté, mais sa présence dans le onze pour le match à Rennes dimanche, n’est pas garantie pour autant », explique le quotidien régional.

Pour l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca, il n’y a donc pas de risque d’une blessure grave pour Niakhaté. Mais l’ancien joueur de Nottingham Forest devrait être trop court pour prétendre à une place dans le groupe des Gones pour le déplacement sur le terrain du Stade Rennais dimanche prochain, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Pour autant, Paulo Fonseca et le staff de l’OL sont rassurés sur l’état de santé de leur numéro 19 qui ne sera finalement pas indisponible pendant longtemps.