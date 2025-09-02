OL : Le bilan du mercato de l’Olympique Lyonnais

L’OL a bouclé le mercato d’été par le transfert de Georges Mikautadze et l’arrivé e de Martin Satriano. Le club a évident vendu plus de joueurs qu’il en a acheté, pour boucler son budget.

OL : Un mercato démarré avec du retard

L’OL a mis du temps pour lancer son mercato estival, en raison des rendez-vous à la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Alors que le marché des transferts a été ouvert le 15 juin, c’est en juillet que le club rhodanien a pu démarrer son marché. En effet, Lyon était en sursis à la suite de sa rétrogradation administrative en Ligue 2, sous les ordres de John Textor.

Lisez aussi : OL : la tension monte d’un cran à Lyon après le mercato

À voir

Mercato : L’OM n’a pas fini, d’autres transferts attendus !

Le club a finalement été sauvé par Michele Kang (la nouvelle présidente) et Michael Gerlinger (le nouveau directeur général), lors de l’ultime audience à la DNCG, le 8 juillet 2025. L’Olympique Lyonnais a certes été réadmis en Ligue 1, mais le gendarme financier du football professionnel lui a imposé des restrictions, notamment l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert (achat).

Mercato : 105 M€ de ventes réalisées par Lyon

En retour, la nouvelle direction lyonnaise a fait des promesses de vente, afin de boucler son budget de la saison 2025-2026. À la suite donc du transfert de Rayan Cherki à Manchester City à 36,5 M€, réalisé par John Textor, Michele Kang a procédé à plusieurs ventes :

Lucas Perri à Nottingham Forest (16 M€), Georges Mikautadze à Villarreal (31 M€), Saïd Benrahma à Neom SC (12 M€), Amin Sarr à Hellas Verona (3,5 M€), Johann Lepenant au FC Nantes (2,5 M€), Adryelson à Al-Wasl (2,2 M€), Jordan Veretout à Al-Arabi SC (500 000 €), Saël Kumbedi (prêté à 1 M€) à Wolfsburg et Duje Caleta-Car (prêté à 500 000 €) à la Real Sociedad. Selon les chiffres de Transfermakt, ces transferts ont rapporté 105,7 M€ à l’OL.

Par ailleurs, Paul Akouokou, Justin Bengui et Matt Turner ont été prêtés, tandis que Nemanja Matic a été libéré de son contrat et il est parti sans indemnité de transfert.

OL : 38 M€ investis pour recruter Morton, Greif, Turner, Sulc, Kluivert, Moreira, Satriano…

Pour compenser ces nombreux départs, le club de Lyon a recruté quelques joueurs à moindre coût, conformément à la demande de la DNCG. Tyler Morton, la recrue la plus chère, est arrivé de Liverpool contre 10 M€, à la suite de Matt Turner que Textor avait acheté à 8 M€ à Nottingham avant sa démission.

À voir

Mercato PSG : Découvrez les coulisses du dossier Kolo Muani

Lisez aussi : OL Mercato : Le transfert de Mikautadze est officiel

Pavel Sulc (7,5 M€), Dominik Greif (4 M€), Ruben Kluivert (3,78 M€), Afonso Moreira (2 M€), Martin Satriano (prêté par le RC Lens 1 M€) et Adam Karabec (prêté par le Sparta Prague à 300 000 €) sont les autres recrues estivales de l’Olympique Lyonnais. Ces dépenses sont estimées à 36,58 M€ par le site internet spécialisé.

70 M€ dans les caisses, mais le compte n’y est pas encore !

Comme on peut le remarquer, Michele Kang a donc réussi à rééquilibrer les comptes du club sur ce mercato, avec près de 70 M€ dans les caisses. Mais ces efforts de la nouvelle Direction sont encore insuffisants pour combler le lourd déficit financier de l’OL, découlant de la gestion de John Textor.