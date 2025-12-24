ASSE : Un malaise profond signalé à Saint-Étienne

À l’ASSE, la montée en Ligue 1 n’est encore qu’une hypothèse, mais le discours, lui, semble déjà s’y projeter. Des déclarations récentes ont fait naître un malaise palpable autour de Saint-Etienne, entre ambition assumée et réalité du terrain.

ASSE : Des mots plus forts que les résultats

La défaite face à un adversaire pourtant en difficulté en Ligue 1 n’a pas entamé la confiance de certains Verts. À chaud, Mahmoud Jaber a surpris par sa franchise : « On sait que notre niveau est celui de la Ligue 1. On veut le prouver en Ligue 2. » Une phrase lourde de sens, presque programmatique, qui traduit un sentiment partagé par Zuriko Davitashvili, devenu l’un des visages forts de la saison stéphanoise.

Lire aussi : ASSE : Une annonce officielle tombe pour Saint-Etienne !

À voir

PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Lucas Chevalier

Ce discours ambitieux, presque conquérant, installe l’ASSE dans une posture délicate. Car s’afficher déjà au niveau de l’élite, sans l’avoir encore rejointe, expose le club à la critique. À Sainté, l’histoire invite pourtant à l’humilité, surtout dans un championnat de Ligue 2 aussi imprévisible que rugueux.

Joss Randall, la voix du réalisme

Sur le plateau du Sainté Night Club, Joss Randall a mis des mots sur le malaise ambiant : « Finalement, à Saint-Étienne, on parle beaucoup de Ligue 1 avant d’y être. (…) Aujourd’hui, l’ASSE n’est pas une équipe de Ligue 1. » Une sortie lucide, presque brutale, mais salutaire pour remettre le débat au bon endroit : le classement et les points.

Pour l’analyste, la prestation face à Nice nuance les certitudes : « De là à dire que l’ASSE et certains joueurs ont le niveau de Ligue 1, je n’irai pas jusque-là. » Derrière l’ambition, subsiste donc un écart à combler, semaine après semaine.

L’ASSE face à elle-même

Avec Davitashvili, déjà auteur de 8 buts, Saint-Étienne possède des talents capables d’illuminer la saison. Mais la montée ne se décrète pas, elle se conquiert. En Ligue 2, la vérité n’est jamais virtuelle. À trop regarder vers la Ligue 1, l’AS Saint-Etienne risque d’oublier l’essentiel : avancer, match après match. À Geoffroy-Guichard, le discours devra vite s’aligner sur les actes, sous peine de nourrir un malaise plus profond encore.

Lire aussi sur l’ASSE :

Un an de Horneland à Saint-Etienne, un bilan décevant

La reprise fixée pour Saint-Etienne

À voir

OM : De Zerbi annonce un Ballon d’Or à Marseille, c’est validé

Mercato : Revirement pour Stassin et Davitashvili !