PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Lucas Chevalier

Alors que Lucas Chevalier entrevoyait enfin une fenêtre de tir au PSG pour son retour, l’actualité médicale vient brutalement refroidir ses ambitions.

PSG : Une opportunité qui semblait enfin se dessiner pour Chevalier

La fracture de la main de Matvey Safonov, survenue lors de la séance de tirs au but face à Flamengo, avait tout du coup du sort favorable pour Lucas Chevalier. Relégué dans une concurrence étouffante depuis son arrivée, le gardien français espérait logiquement profiter de l’indisponibilité du Russe pour s’installer dans la cage parisienne.

Dans un PSG où la hiérarchie est rarement bouleversée par hasard, cette blessure apparaissait comme une éclaircie. Chevalier pouvait enfin se projeter, accumuler du temps de jeu, convaincre. Mais à Paris, les espoirs sont parfois aussi fragiles qu’un tendon malmené.

Safonov, un retour express qui change tout

Selon le médecin russe Nikita Karlitsky, l’absence de Safonov pourrait être bien plus courte que redoutée. « Ce genre de blessure guérit très bien, surtout qu’il s’agit d’une blessure au bras. Je doute donc fortement qu’il lui faille plus de trois semaines pour se rétablir », explique-t-il au micro de Match TV.

Le spécialiste va même plus loin, évoquant un retour sans contraintes rapides : « Après quatre semaines, il pourra jouer sans aucune restriction ». Un discours rassurant pour le PSG, beaucoup moins pour Chevalier, dont la fenêtre de titularisation se referme déjà.

Car Safonov, même diminué, reste actif. « Comme Safonov est gardien de but, il peut s’entraîner et rester en bonne condition physique », précise Karlitsky, ajoutant qu’il pourra reprendre des exercices spécifiques « d’ici une semaine et demie à deux semaines ».