OM : De Zerbi annonce un Ballon d’Or à Marseille, c’est validé

Auteur d’une saison flamboyante sous le maillot de l’OM, Mason Greenwood affole les compteurs et les observateurs. Roberto De Zerbi n’a pas hésité à évoquer le Ballon d’Or, un avis nuancé mais assumé par Benoît Cheyrou.

OM : Greenwood, l’étincelle qui embrase le Vélodrome

Arrivé à Marseille dans un contexte particulier, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme l’arme offensive numéro un de l’OM. Buts décisifs, gestes de classe, efficacité clinique : l’Anglais coche toutes les cases du joueur qui change la dimension d’une équipe. À chaque prise de balle, le Vélodrome retient son souffle, conscient d’assister à quelque chose de rare.

Roberto De Zerbi, entraîneur exigeant et fin technicien, ne s’y trompe pas. Admiratif, il lâche une déclaration forte, presque provocatrice : « Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n’en vois pas d’autres en Europe des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d’un Ballon d’or ». Une sortie qui en dit long sur l’impact quotidien de Greenwood à l’entraînement comme en match.

De Zerbi ose le mot interdit : Ballon d’Or

Dans une ville qui a connu Papin mais jamais Ballon d’Or, le mot résonne comme une promesse folle. De Zerbi insiste pourtant : « Il a des qualités dignes du Ballon d’or ». Une manière de souligner un talent brut, mais aussi une exigence. Le technicien italien le sait : le génie sans constance ne mène nulle part.

Cette déclaration agit comme un électrochoc. Greenwood n’est plus seulement un très bon joueur de Ligue 1, il devient un symbole, presque un projet. À Marseille, on rêve grand, parfois trop, mais rarement sans passion.

Cheyrou tempère… sans doucher l’espoir

Ancien milieu élégant de l’OM, Benoît Cheyrou apporte un regard plus mesuré. Pour BeFootball, il confie : « C’est sûr que c’est le meilleur attaquant du championnat de France ». Un constat fort, déjà, dans une Ligue 1 exigeante.Puis il nuance avec justesse : « Potentiel Ballon d’Or, il y a de la marge mais… au niveau des qualités, c’est très rare ce qu’il offre ». Entre rêve et réalité, Greenwood avance. À Marseille, on sait désormais qu’un talent hors norme est là. Reste à écrire la suite de l’histoire.

