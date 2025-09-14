PSG : Ancelotti lâche une énorme déclaration sur le Paris SG

Carlo Ancelotti n’a rien oublié de son passage au PSG. Douze ans après son départ, l’Italien a salué avec émotion le premier sacre parisien en Ligue des champions, tout en livrant un regard franc sur la Ligue 1 et son expérience en France.

PSG : Ancelotti « Très content » du sacre parisien en C1

Devenu sélectionneur du Brésil depuis quatre mois, Carlo Ancelotti a confié dans L’Équipe son admiration pour le triomphe du PSG en mai dernier à Munich. « J’ai été très content que le PSG gagne finalement la Ligue des champions. Il l’a mérité, en pratiquant un football de très haut niveau : techniquement, physiquement, dans l’organisation », a-t-il déclaré.

Malgré un passage bref entre 2011 et 2013, Il Mister assure ne rien avoir perdu de son attachement au club. « Mais vous savez, je garde un très bon souvenir de mon année et demie à Paris. J’en ai récemment parlé avec Marquinhos. J’ai été au début d’une aventure nouvelle », a-t-il rappelé, visiblement marqué par son expérience parisienne.

La patience, clé du succès selon Ancelotti

Le technicien de 66 ans estime que la victoire en C1 est avant tout le fruit du temps laissé à Luis Enrique. « C’est important de laisser du temps à l’entraîneur. Quand tu estimes avoir trouvé la bonne personne, il faut la laisser travailler. C’est rare dans le football », a-t-il souligné. Une pique subtile aux dirigeants parisiens qui, à son époque, n’avaient pas toujours fait preuve de la même patience.

Ancelotti précise pourtant qu’il n’a pas été contraint au départ : « Mais au final, je voulais partir. Le PSG n’a pas voulu me remercier. Nasser voulait même prolonger mon contrat », a-t-il confié, en référence à un épisode tendu après une défaite à Nice.

La Ligue 1, encore trop fragile ?

S’il a applaudi le sacre parisien, Ancelotti n’a pas éludé les faiblesses du championnat français. « C’est un Championnat qui a besoin de plus de concurrence. Il a besoin que des équipes comme Marseille, Lyon ou Nice grandissent pour offrir plus de compétitivité », a-t-il affirmé. Un message clair : si le PSG veut continuer à briller en Europe, il lui faudra aussi des rivaux solides à la maison.